Unesp libera locais de prova do Vestibulinho 2023

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) liberou nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, a consulta aos locais de prova do Vestibulinho 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão o exame por meio do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo.

De acordo com o edital, os locais de aplicação das provas serão nas cidades para as quais há a oferta de vagas: Bauru, Jaboticabal e Guaratinguetá.

Provas do Vestibulinho

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 4 de dezembro de 2022, no período das 14h às 18h30min.

Conforme os editais, o Vestibulinho 2023 será realizado em apenas uma fase. A avalição será composta por uma prova de Redação em Língua Portuguesa e por 50 questões objetivas distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e Ciências Humanas.

No dia das provas, os candidatos deverão chegar com antecedência nos locais de prova e deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar os locais de aplicação do exame.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com os editais, a oferta total da Unesp é de 420 vagas para ingresso no ano letivo de 2023. Do total das vagas, 210 vagas são para Bauru, 90 para Jaboticabal, e 120 para Guaratinguetá.

A publicação do resultado final do Vestibulinho 2023, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 6 de janeiro de 2023. Na mesma data, a Unesp deve divulgar as orientações para as matrículas dos aprovados.

Veja mais informações na página do Vestibulinho 2023.

