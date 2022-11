Unespar divulga termo de adesão ao SiSU 2023/1

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) já divulgou o termo de adesão referente ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. Conforme estabelecido no termo, a oferta da universidade será de 1.336 vagas para diversos cursos de graduação.

As oportunidades são para 76 cursos de graduação. Há vagas para os campi das seguintes cidades: Paranaguá, União da Vitória, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranavaí.

Do total das vagas, 661 vagas serão para a seleção em ampla concorrência, voltada para o público geral. A universidade reserva as demais 675 vagas para o cumprimento das suas ações afirmativas.

Desse modo, 675 vagas são destinadas para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, para candidatos pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, e para pessoas com deficiência que concluíram o Ensino Médio, independente do percurso de formação.

Sobre o SiSU 2023/1

O Ministério da Educação (MEC) selecionará os candidatos do SiSU a partir do desempenho dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, poderão se inscrever no SiSU 2023/1 os estudantes que fizerem as provas do Enem 2022. De acordo com as regras do programa, não podem participar do SiSU os estudantes que fizerem o Enem na condição de “treineiros”.

O Inep iniciou a aplicação do Enem 2022 no último domingo (13). No próximo domingo, dia 20 de novembro, o Inep realizará o segundo dia de provas. A data de divulgação do resultado do Enem 2022 ainda não foi informada.

De acordo com o MEC, o edital do SiSU 2023/1 será publicado após a divulgação do resultado do Enem 2022. O período de inscrição do programa está previsto para ser em fevereiro de 2023.

