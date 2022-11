Unha Prime chega à Salvador após sucesso em Aracaju

Foto: Divulgação

O Unha Prime chega à Salvador, com a primeira edição do evento, no dia 10 de dezembro, na Arena Fonte Nova e vai reunir grandes nomes do cenário da sofrência.

Trazendo como anfitrião, o cantor Unha Pintada, a festa contará com mais de 6 horas de muita música. Além de Unha, o evento trará ainda os cantores Tierry, Kevi Jonny, Pablo, Dorgival Dantas e a banda Toque Dez e promete embalar o público até o dia amanhecer.

Após a passagem de sucesso pela capital sergipana, Unha – que é nascido no estado – traz para Salvador pela primeira vez a festa e promete entregar um super show para os soteropolitanos.

“É sempre uma alegria poder cantar em Salvador, cidade que sempre me recebe de braços abertos. Estou muito feliz em poder trazer o Unha Prime pra cá, pois sei que os baianos gostam muito do meu trabalho, vou preparar um show especial, do jeito que só os baianos merecem!”, afirmou o cantor.

Os ingressos estão disponíveis na loja do Pida Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do Bora Tickets.

Serviço

O que: Unha Prime Salvador

Quando: 10 de dezembro, a partir das 19h

Onde: Arena Fonte Nova

Atrações: Unha Pintada | Tierry | Pablo | Toque Dez | Kevi Jonny | Dorgival Dantas

Informações: @pida

Vendas: Na loja do Pida Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.