UNIBH publica resultado o Vestibular Unificado 2023 de Medicina

O Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) já divulgou o resultado final do Vestibular Unificado 2023 para o curso de Medicina. Os candidatos podem consultar a lista de aprovados em 1ª chamada por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar a seleção.

De acordo com o cronograma, os aprovados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 22, 23 e 25 de novembro, no período das 9h às 18h, nas Centrais de Atendimento ao Candidato (CAC). A entrega dos documentos exigidos para o registro acadêmico deverá ser feita no UNIBH e FASEH.

Como foi o vestibular?

O Vestibular Unificado 2023 de Medicina contou com duas etapas, sendo uma opcional. A etapa obrigatória contou com a aplicação de uma prova sobre assuntos do ensino médio. Já a etapa opcional consistiu na avaliação das afinidades dos candidatos em relação aos valores da instituição.

O UNIBH aplicou as provas no dia 23 de outubro, no período das 13h às 18h. Além de questões discursivas e objetivas sobre as disciplinas do ensino médio, os candidatos responderam uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Além disso, o UNIBH fez a comparação das notas obtidas pelos candidatos nas provas com o seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 e 2021. Nos casos em que o candidato obteve desempenho melhor no Enem, o UNIBH substituiu a nota.

O processo teve como objetivo a seleção para os cursos de Medicina do UNIBH e da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH). De acordo com os editais, a oferta total é de 208 vagas para o curso de Medicina, sendo 128 vagas para o UNIBH e 80 vagas para a FASEH.

Acesse o edital para mais informações.

