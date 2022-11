Unicamp abre período de inscrição para seleção de Vagas Olímpicas 2023

O período de inscrição para a seleção de Vagas Olímpicas 2023 já foi aberto pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de janeiro de 2023.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Vagas Olímpicas

Ainda de acordo com a Comissão, podem participar da seleção estudantes de escolas públicas e privadas, que sejam medalhistas ou tenham um ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio.

Os candidatos podem se inscrever em até dois cursos (em 1ª e 2ª opção). Poderão se inscrever os premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação da Unicamp.

No momento da inscrição, os candidatos deverão anexar a documentação exigida no edital para a comprovação de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento. A Unicamp vai aceitar, no máximo, documentos referentes a duas premiações e/ou participação em olimpíada ou outra competição de conhecimento, sendo um para cada opção de curso.

A classificação será feita por ordem decrescente da pontuação obtida na olimpíada ou competição de conhecimento. Nesse sentido, para cada curso, a Unicamp convocará os candidatos com melhor pontuação que indicaram o curso em 1ª opção. Caso haja vagas não preenchidas, a instituição vai convocar os candidatos que optaram pelo curso como 2ª opção.

Resultados

De acordo com o cronograma, a Unicamp deve liberar a relação de inscrições deferidas ou indeferidas no dia 19 de janeiro, com recebimento de recursos nos dias 19 e 20 do mesmo mês. O resultado dos recursos está previsto para o dia 24 de janeiro. Posteriormente, a universidade publicará orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

