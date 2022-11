Unicamp antecipa resultado da 1ª fase do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) antecipou a divulgação do resultado da 1ª fase e publicou nesta terça-feira, dia 22 de novembro, a lista de candidatos aprovados para a próxima etapa do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da Comvest.

A instituição divulgou também a concorrência com a relação candidatos-vaga da 2ª fase e número de acertos dos aprovados na 1ª fase. Veja aqui.

A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu no último domingo, dia 6 de novembro, e registrou abstenção de 8,1%, ou seja, 56.611 candidatos compareceram para realizar o exame.

A 1ª fase contou com uma prova composta por 72 questões objetivas sobre assuntos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Inglês. O caderno das provas já está disponível para consulta no site do vestibular.

2ª fase

De acordo com o edital, as provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 11 e 12 de dezembro. A avaliação será composta por uma Redação e por uma prova discursiva sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas.

A divulgação dos locais de prova da 2ª fase está prevista para o dia 3 de dezembro, por meio do site da Comvest. A aplicação contará com locais de prova em diversas cidades do Estado de São Paulo e também em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Vagas e resultados

A oferta total da Unicamp é de 2.540 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023. Metade das vagas são reservadas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2023 da Unicamp está prevista para 6 de fevereiro. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 7, 8 e 9 seguintes.

Acesse o site da Comvest para mais informações.

