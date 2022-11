Unicamp e UFSCar recebem inscrições para o Vestibular Indígena 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estão com inscrições abertas para o Vestibular Indígena 2023. As instituições realizam um processo seletivo unificado para ingresso de estudantes indígenas em seus cursos de graduação.

De acordo com o edital, o período de inscrição segue aberto até o dia 30 de novembro. As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp). As inscrições são gratuitas.

Conforme as orientações da Comvest, no momento da inscrição, os candidatos poderão indicar até dois cursos, sendo um em cada universidade.

Podem se inscrever os indígenas que tenham cursado o ensino médio integralmente na rede pública (municipal, estadual, federal), ou em escolas indígenas reconhecidas pela rede pública de ensino ou tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem ou exames oficiais, como o Encceja.

Provas

Ainda de acordo com o edital, a seleção será feita a partir da aplicação de prova em Língua Portuguesa. Segundo o cronograma, a prova será aplicada no dia 22 de janeiro de 2023. A avaliação será constituída por questões de múltipla escolha e por uma Redação, com a seguinte composição:

Linguagens e códigos (14 questões);

Ciências da Natureza (12 questões);

Matemática (12 questões);

Ciências Humanas (12 questões);

Redação.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Bauru (SP), Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM). No dia da prova, os candidatos deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro. Os documentos aceitos para a comprovação estão descritos no edital.

Os candidatos ao curso de Licenciatura em Música da Unicamp e da UFSCar deverão realizar também a Prova de Habilidades Específicas em Música. A avaliação consistirá no envio de material audiovisual nos dias 01 a 20 de dezembro.

Vagas e resultados

A oferta total para o Vestibular Indígena 2023 é de 260 vagas, sendo 130 vagas para os cursos de graduação da Unicamp e 130 vagas para os cursos da UFSCar.

De acordo com o cronograma, o resultado da seleção, com a lista da 1ª chamada, está previsto para o dia 13 de fevereiro de 2023. Os candidatos deverão realizar as matrículas nos dias 14 e 15 de fevereiro. As universidades realizarão até cinco chamadas.

