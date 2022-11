Unicamp encerra primeira fase do vestibular neste final de semana

Vestibular Unicamp: primeira fase foi aplicada neste final de semana

A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas é uma instituição de ensino superior pública que está localizada na cidade de Campinas. A universidade é considerada uma das melhores universidades do Brasil e também de toda a América Latina.

Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pela instituição, não é de se surpreender que a Unicamp seja a meta de muitos vestibulandos brasileiros.

As provas da primeira fase do vestibular foram aplicadas neste final de semana.

Vestibular Unicamp: a primeira fase

A prova da primeira fase do vestibular da Unicamp foi composta de 72 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: 12 questões de Matemática, 12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 8 questões de Biologia, 8 questões de História e 8 questões de Geografia, 8 questões de Física, 8 questões de Química e 8 questões de Inglês.

Cada uma das perguntas do exame possui quatro alternativas e vale um ponto.

Gabarito oficial da primeira fase

Segundo a COMVEST, Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, o gabarito oficial da primeira fase será disponibilizado no dia 9 de novembro.

Próximas etapas: segunda fase do vestibular

O vestibular da Unicamp é sempre realizado em duas fases e é conhecido por ser muito concorrido. Os candidatos que forem aprovados para a segunda fase deverão fazer as provas nos dias 11 e 12 de dezembro de 2022.

Uma das etapas da segunda fase é a prova de redação. O vestibular da Unicamp pode pedir diversos gêneros textuais e não somente a dissertação argumentativa, como acontece na prova do ENEM. Assim, quando analisamos as edições anteriores do vestibular, nos deparamos com diversos tipos textuais: podcast, crônica, abaixo-assinado, carta de palestra, artigo de opinião, etc.

As redações do vestibular da Unicamp devem ser desenvolvidas em, no máximo, 22 linhas, o que significa que os candidatos precisam desenvolver um texto objetivo.

Umas das melhores formas de se preparar para a prova de redação é treinando muito. É fundamental que você use as provas de edições passadas do vestibular.