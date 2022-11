Unicamp libera gabarito da 1ª fase do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) publicou os gabaritos das provas da 1ª fase do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

O resultado da 1ª fase do Vestibular 2023 da Unicamp será publicado no dia 3 de dezembro.

As provas da 1ª fase foram aplicadas no último domingo, dia 6 de novembro. A Comvest registrou abstenção de 8,1%, ou seja, 56.611 candidatos compareceram para realizar o exame.

A 1ª fase contou com prova composta por 72 questões objetivas sobre assuntos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia e Inglês. O caderno das provas já está disponível para consulta no site do vestibular.

2ª fase

Os candidatos aprovados para a 2ª fase poderão consultar os locais de prova a partir do dia 3 de dezembro, por meio do site da Comvest. As provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 11 e 12 de dezembro.

Haverá locais de prova em diversas cidades do Estado de São Paulo e também nas seguintes capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

A 2ª fase será constituída por uma Prova de Redação e por uma prova discursiva sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas.

Vagas e resultados

Conforme o edital, ao todo, a Unicamp está ofertando 2.540 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023. Parte das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023 da Unicamp está prevista para 6 de fevereiro, com matrículas nos dias 7, 8 e 9 seguintes.

Veja mais informações no site da Comvest.

