UNICAMP (SP) anuncia concursos públicos para cargos de nível médio e superior

A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no estado de São Paulo, anunciou a abertura de dez novos concursos públicos para diversas áreas dentro da instituição.

Há vagas para cargos de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 7,5 mil.

A banca responsável pela organização do concurso é a Vunesp.

Vagas e salários UNICAMP

A UNICAMP oferece, por meio de dez editais, 52 vagas destinadas a profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Desse total, 31 vagas são para cargos de nível médio e 21 vagas para cargos de nível superior

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Médio / Técnico

Técnico em administração – 18 vagas;

Técnico de apoio ao usuário de informática – 9 vagas;

Programador de sistemas de informação – 2 vagas;

Web designer – 1 vaga;

Técnico em enfermagem – 1 vaga;

Para os cargos de nível médio, o salário é de R$ 4.026,36 para jornadas de trabalho entre 30 e 40 horas semanais.

Nível Superior

Analista de desenvolvimento de sistemas – 15 vagas;

Analista de suporte computacional – 4 vagas;

Analista de comércio exterior – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Já os cargos de nível superior possuem remuneração de R$ 7.592,23, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

O candidato ainda deve apresentar atestado de antecedentes criminais negativo e possuir boa condição de saúde física e mental.

Inscrições UNICAMP

As inscrições para o concurso público da UNICAMP acontecem entre o período de 16 de novembro a 21 de dezembro de 2022.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site da Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 125 para os cargos de nível médio e R$ 186 para os cargos de nível superior.

Atribuições de cargo – UNICAMP

Web Designer – Desenvolver projetos de design; aplicar técnicas específicas pertinentes ao projeto; conceber, executar e propor soluções técnicas e tecnológicas para projeto de design; elaborar proposta e divulgar projeto de design; realizar pesquisas, testes e ensaios nos materiais e produtos.

Programador de sistemas de informação – Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas. Projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações. Selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Planejar etapas e ações de trabalho.

Help Desk – Prestar suporte ao cliente/usuário, orientando-os na utilização de hardwares e softwares; monitorar sistemas e aplicações, recursos de rede, banco de dados, servidores e entrada e saída de dados; administrar processamento de dados; diagnosticar falhas e assegurar o funcionamento de hardware e software. Administrar segurança das informações e verificar condições técnicas do ambiente de trabalho.

Técnico em administração – Acompanhar, participar e executar, atividades de apoio técnico administrativo relacionadas às áreas acadêmica, administrativa, compras, jurídica, financeira, recursos humanos, logística, serviços gráficos e reprográficos, comunicação, documentação e informação, bem como área da saúde. Promover atendimento aos clientes internos e externos, orientando e instruindo nos assuntos relacionados a sua área de atuação. Utilizar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, na execução de suas atividades. Auxiliar na execução de processos inerentes às ações organizacionais segundo diretrizes pré-estabelecidas, observando-se os dispositivos legais e normas internas. Atuar no desenvolvimento de projetos de aprimoramento na execução de trabalhos relacionados a sua área de atuação.

Técnico de enfermagem – Executar atividades técnicas de assistência de enfermagem. Administrar medicação prescrita. Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos. Zelar pelo conforto e bem estar do paciente. Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Efetuar procedimentos de admissão de pacientes. Auxiliar a equipe de enfermagem nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e 2 procedimentos de biossegurança. Realizar registros técnicos. Promover saúde mental. Realizar instrumentação cirúrgica. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família.

Contador – Realizar a escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios. Realizar levantamento e revisar balanços e demonstrações. Administrar o departamento pessoal. Atender solicitações de órgãos fiscalizadores. Controlar o ativo permanente. Administrar os tributos da empresa. Elaborar demonstrações contábeis. Gerenciar custos. Prestar consultoria e informações gerenciais. Realizar e atuar em perícias judiciais e extrajudiciais. Executar revisões periódicas ou permanentes de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais. Realizar auditoria interna e externa. Elaborar contratos sociais e estatutos. Participar na implantação de projetos financeiros. Realizar a contabilização 2 de eventos que envolvam transações econômicas e financeiras dentro da universidade. Orientar docentes e funcionários quanto aos procedimentos necessários para utilização de verbas orçamentárias. Preparar obrigações acessórias.

Administrador de redes – Administrar ambientes computacionais, implantando e documentando rotinas e projetos e controlando os níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de dados e redes. Fornecer suporte técnico no uso de equipamentos e programas computacionais e no apoio a usuários, configurar e instalar recursos e sistemas computacionais, controlar a segurança do ambiente computacional.

Analista de desenvolvimento de sistemas – Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico ao usuário, elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática.

Analista de suporte computacional – Projetar soluções de tecnologia da informação, identificando a necessidade do cliente e desenhando diagramas de arquitetura; dimensionar requisitos e funcionalidades dos sistemas; estabelecer padrões para ambiente de tecnologia da informação; participar da definição de níveis de segurança de tecnologia da informação; especificar procedimentos para recuperação de ambiente operacional; elaborar planejamento e execução de testes dos sistemas, prestar suporte técnico ao cliente; elaborar documentação técnica e pesquisar inovações tecnológicas.

Analista de comércio exterior – Realizar operações de comércio internacional para importação e exportação de produtos e serviços. Processar operações de importação. Traçar planos de exportação. Analisar mercado internacional de produtos e serviços. Realizar atividades de promoção de comércio exterior. Participar da promoção de produtos ou serviços em feiras e outros eventos, prestando orientação técnica aos visitantes ou participantes. Orientar o desembaraço aduaneiro.

Etapas concurso UNICAMP

O concurso público da UNICAMP avaliará os candidatos por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório.

As questões de múltipla escolha estarão divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Clique aqui para ler os editais na integra e obter mais informações sobre o concurso público para UNICAMP.