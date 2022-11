A instituição financeira Unicred atua no mercado há cerca de 30 anos. A empresa oferece aos seus cooperados serviços e produtos que vão auxiliar no seu crescimento e atender todas as suas necessidades. Para dar continuidade às suas atividades, a companhia disponibiliza novas vagas de trabalho. Confira.

Unicred abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Trata-se de um sistema que agrupa várias instituições financeiras e incentiva o desenvolvimento do quadro social, além de oferecer uma assistência financeira e de crédito. Para expandir suas atividades, a empresa atua com um atendimento personalizado e as melhores taxas em financiamentos e empréstimos.

A Unicred está contratando novos trabalhadores para atuar em seus cargos e auxiliar cada dia mais nos seus negócios. Os cargos disponíveis são para aquelas pessoas que se dedicam em aprender o novo e buscam pelo seu desenvolvimento profissional, sempre visando bons resultados na empresa. Confira, a seguir.

Analista de Marketing – Rio Grande do Sul;

Gerente de Agência – Guaporé/RS;

Analista de Seguros – Rio Grande do Sul;

Gerente de Relacionamento – Caxias do Sul/RS;

Assistente de Créditos – Lajeado/RS;

Caixa – Nova Prata/RS

Assistente de Negócios – Passo Fundo/RS;

Gerente Administrativo Financeiro de Operações – Novo Hamburgo/RS;

Coordenador de Gestão e Pessoas – Lajeado/RS;

Jovem Aprendiz – Porto Alegre/RS;

Gerente de Unidade de Negócios – Pelotas/RS.

Veja também: Bradesco inicia semana com NOVAS vagas de emprego; veja regiões

Como se candidatar

Para ter acesso a mais informações, basta seguir as orientações descritas no site 123 empregos, logo depois, enviar um currículo para a empresa analisar.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos!