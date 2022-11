UNIVAG recebe inscrições para o Vestibular de Medicina 2023

A Universidade de Várzea Grande (UNIVAG) está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de dezembro de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 280,00.

Conforme as orientações do edital, os interessados devem se inscrever online, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável por realizar o processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Seleção

O Vestibular de Medicina 2023 será realizado em fase única, com aplicação de provas de forma presencial. As provas serão aplicadas no dia 5 de janeiro de 2023, no período das 13h30 às 18h (horário local).

Os locais de prova serão em Várzea Grande (MT). A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir de 21 de dezembro, por meio do site da Vunesp, no link “Local de Prova”.

Ainda de acordo com o edital, a prova será constituída por uma Redação em Língua Portuguesa e por uma prova objetiva composta por 60 questões sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio. Desse modo, a prova abarcará as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Física, Matemática, Biologia e Química.

Vagas e resultados

A oferta total da UNIVAG é de 40 vagas para ingresso no curso de Medicina no primeiro semestre letivo de 2023.

Segundo o cronograma do Vestibular de Medicina 2023, a divulgação do resultado está prevista para o dia 20 de janeiro de 2023, a partir das 15h (horário local). Os candidatos poderão consultar a Lista de Chamada e a Lista de Espera no site da universidade.

Acesse o site da UNIVAG para mais detalhes.

