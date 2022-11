Universidade promove rastreamento gratuito em cães e gatos

Foto: Divulgação

Assim como os humanos, cães e gatos machos também merecem receber cuidados quando o assunto é alteração na próstata./ Os tutores precisam ficar atentos, pois essa glândula pode aumentar de tamanho durante a vida do pet e causar a Hiperplasia Prostática Benigna e também o temido câncer de próstata, que comprometem a saúde do animal.

Para orientar os tutores e fazer uma triagem entre os pets, a clínica veterinária da UNIFACS promove a ação Novembro Azul Pet, até o dia 30 de novembro. Segundo a professora Simone Freitas, coordenadora da Clivet, no local, os animais passarão por uma triagem e os tutores serão orientados sobre os principais sinais clínicos que podem ter relação com as doenças.

“A triagem corresponde ao exame físico da região do sistema reprodutor, para ver se o animal tem alguma alteração, e procura saber do tutor se ele tem alguma intenção de castrar esse animal. Além disso passamos todas as orientações sobre o que ele precisa ficar atento à rotina do animal, como a locomoção, a frequência da urina e fezes. Caso algo de diferente seja notado é preciso levar o animal imediatamente ao veterinário para que o problema não evolua e traga consequências negativas para ele”, explicou.

A Hiperplasia Prostática Benigna é uma das enfermidades na próstata mais comuns em cães machos não castrados, sendo considerada um fator inicial para o desenvolvimento de outras alterações. Já o câncer é uma doença maligna e invasiva, que ocorre de forma espontânea e acomete predominantemente os cães entre 8 e 11 anos. A médica veterinária explica quais são os principais sintomas das doenças.

“Os animais podem apresentar dificuldade de se locomover, como se tivesse com dificuldade de se levantar, dificuldade de fazer xixi e cocô, pode apresentar dor abdominal. Esses são alguns sinais que de que tem algo errado e desconfortável”, detalha Simone.

Todo mundo sabe que prevenir é melhor que remediar, por isso é importante fazer o acompanhamento do animal anualmente, principalmente se ele não for castrado. No caso dos tutores que perceberem alguma alteração, o tratamento mais indicado é a castração.

“Para evitar que essa próstata continue aumentando, a gente faz a castração do animal. Se existir alguma inflamação associada, se faz um tratamento para essas situações onde existe dor, inflação ou até mesmo infecção. Mas quando a gente faz os exames a gente já consegue eliminar ou fechar um diagnóstico que está associado a essa situação”.

Os atendimentos do Novembro Azul Pet na Clínica Veterinária da UNIFACS acontecem de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Para participar da ação gratuita durante o mês de novembro, os tutores precisam realizar o agendamento pelo WhatsApp 3203-2649.

