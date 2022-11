Universidades baianas oferecem mais de xxx vagas para SISU

Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) abriu a consulta do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023.1. Na Bahia, dez instituições de ensino superior vão oferecer mais de 18 mil vagas.

As vagas oferecidas podem ser consultadas através do site do Sisu. O período de inscrições está previsto para ocorrer entre os dias 14 de fevereiro a 17 de fevereiro.

IFBA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

1.555 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

IFBAIANO – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

820 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

UEFS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

1.087 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

UESB – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Para 2023.1, a Universidade Estadual so Sudoeste da Bahia (UESB) disponibilizará 365 vagas, distribuídas em 21 cursos de graduação. Conforme o termo de adesão, divulgados pela instituição, serão ofertadas vagas em ampla concorrência e, também, para ações afirmativas.

Em Itapetinga, os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Física, Química (bacharelado e licenciatura) e Zootecnia estarão com vagas disponíveis. Em Jequié, a oferta acontecerá para Dança, Educação Física, Química e Teatro.

Já em Vitória da Conquista, as opções abertas neste processo serão: Ciência da Computação, Ciência Econômica, Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências Contábeis, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Jornalismo, Letras Modernas e Medicina.

Conforme decisão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Uesb, os aprovados neste Sisu, para os cursos da Universidade, ingressarão em março de 2023.

UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

4.965 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

UFRB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

1.986 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

UNEB – UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

1.295 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

UFOB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

1.141 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

UESC – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

1.746 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

UFSB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB)

1.425 vagas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. No entanto, o termo ainda não foi publicado.

