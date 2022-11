Universo de Harry Potter pode ganhar novo filme com ‘A Criança Amaldiçoada’

Foto: Warner Bros/Divulgação

O universo de Harry Potter pode ganhar mais filmes. Isso porque David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, demonstrou interesse em adaptar o livro “A Criança Amaldiçoada”.

De acordo com a Puck, o executivo afirmou que há interesse dos investidores em grandes franquias na nova estratégia, no entanto, dependem de um sinal verde da autora J.K Rowling.

Essa não é a primeira vez que o estúdio tenta levar a obra para as telonas. O antigo chefe da Warner Bros.Pictures, Toby Emmerich, também tentou adaptar a obra em dois longas, mas escritora barrou a ideia na época.

“Harry Potter e a Câmara Secreta” é reexibido no Brasil

Mais um filme da saga Harry Potter vai voltar aos cinemas brasileiros como parte das comemorações de 20 anos. Dessa vez, “Harry Potter e a Câmara Secreta” será relançado nas telonas.

O filme poderá ser visto, em todo o Brasil, no dia 26 de novembro, quatro dias após o aniversário de duas décadas do lançamento original.

O movimento foi o mesmo feito com “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, que estreou originalmente em 2001 e voltou ao cinemas no ano passado para as comemorações de 20 anos.

