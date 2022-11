UPE libera resultado da Mobilidade Acadêmica Externa 2022/2

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o resultado preliminar do processo seletivo de Mobilidade Acadêmica Externa 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista prévia de aprovados através do site de Ingresso da UPE.

Conforme o cronograma, os interessados poderão contestar o resultado preliminar com a interposição de recursos até esse domingo, dia 13 de novembro, por meio do envio de mensagem para o seguinte endereço de e-mail: prograd.mobilidade@upe.br.

Ainda de acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 17 de novembro, próxima quinta-feira.

Como foi a seleção?

Conforme indicado no edital, a UPE classificou os inscritos através do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos puderam se inscrever com as notas das edições do exame ocorridas de 2017 a 2021.

Os candidatos também puderam optar por se inscrever no processo seletivo com as notas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA). A exigência da UPE é que o candidato tenha obtido aprovação na universidade após a conclusão do SSA 3, entre os ingressos de 2017 a 2021.

Oferta de vagas

O edital indica ainda que a oferta total da UPE é de 708 vagas para o processo de Mobilidade Acadêmica Externa. As oportunidades são para ingresso no segundo semestre letivo de 2022, cujo início será no próximo ano. Há vagas para as unidades de Caruaru, Salgueiro, Arcoverde, Petrolina, Mata Sul, Mata Norte, Garanhuns, FCM, ICB, FCAP e POLI.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também USP aprova saída do SiSU e vai adotar seleção própria com uso das notas do Enem; saiba mais.