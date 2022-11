UPE vai ofertar 1,8 mil vagas no SiSU 2023/1

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Seriada (SiSU) 2023/1. De acordo com o documento, a oferta total da UPE é de 1.800 vagas para essa edição.

O termo de adesão indica ainda que as vagas estão distribuídas por 69 opções de cursos de graduação. As oportunidades são para os campi da UPE localizados em Petrolina, Palmares, Salgueiro e Recife.

Do total das vagas ofertadas, 1.244 vagas são para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral.

Outras 556 vagas estão reservadas de acordo com as ações afirmativas da UPE. Desse modo, são oportunidades exclusivas para candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e todo o Ensino Médio (1º ao 3º anos), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

Além disso, o termo de adesão da UPE ao SiSU 2023/1 indica que os candidatos terão direito ao argumento de inclusão regional para alguns cursos ofertados.

SiSU 2023/1

O SiSU é um programa do Ministério da Educação (MEC) através do qual os estudantes são selecionados a partir das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, poderão se inscrever nas seleções do SiSU 2023 os estudantes que fizerem o Enem 2022. A pasta ainda não informou o período de inscrição do SiSU 2023/1.

De acordo com o cronograma, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) inicia a aplicação das provas do Enem 2022 neste domingo, dia 13 de novembro. O segundo dia de provas será no próximo domingo (20). Ambas as versões (impressa e digital) serão nas mesmas datas e terão o mesmo nível de dificuldade.

Acesse o site da UPE para mais informações.

