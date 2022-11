UPF aplica provas do Vestibular de Verão 2023 na tarde deste sábado (26)

A Universidade de Passo Fundo (UPF) realiza na tarde deste sábado, dia 26 de novembro, a aplicação das provas para o Vestibular de Verão 2023. A aplicação será realizada de forma presencial, com início às 14 horas. A UPF espera cerca de 2,5 mil candidatos para as provas.

Os locais de prova serão exclusivamente no Campus I, em Passo Fundo. Os candidatos podem consultar o ensalamento por meio do site da UPF.

A avaliação para os estudantes que disputam uma vaga ao curso de Medicina será composta por questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia, Química e por uma prova de redação. Para o curso de Medicina, a aplicação será das 14h às 19h.

De acordo com o edital, as provas para os candidatos aos demais cursos consistirá apenas na produção de uma Redação em Língua Portuguesa e terá duração máxima de 2 horas.

Para as provas do Vestibular de Verão 2023, a UPF recomendou a leitura das seguintes obras literárias:

Memórias póstumas de Brás Cubas – de Machado de Assis;

Pauliceia desvairada – de Mário de Andrade;

Vozes guardadas – de Elisa Lucinda;

Ponciá Vicêncio – de Conceição Evaristo;

Enquanto a noite não chega – de Josué Guimarães;

Daytripper – de Fábio Moon e Gabriel Bá.

Vestibular de Verão 2023

De acordo com a UPF, a divulgação do gabarito será feita 30 minutos após o encerramento da prova. A publicação do resultado, com os nomes dos aprovados, está prevista para a próxima segunda-feira, 28 de novembro, a partir das 11h. Os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar a matrícula nos dias 28 e 29 de novembro.

Além da seleção via provas, o vestibular da UPF contou também com a modalidade de aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, os candidatos que optaram por essa modalidade precisaram enviar o número de inscrição e o boletim de desempenho do exame.

Veja mais informações no site da UPF.

