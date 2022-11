URGENTE! Saque de R$ 1 mil do FGTS termina no dia 15

Quem pode solicitar o saque extraordinário do FGTS?

Podem realizar o saque extraordinário do FGTS os trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas ativas e inativas vinculadas ao Fundo de Garantia. O valor em uma conta poupança social digital no Caixa Tem, aberta automaticamente em nome do cidadão.

Os interessados podem consultar o direito ao saque no site ou aplicativo FGTS, além das agências da Caixa. Na consulta através do site do FGTS, é possível ter acesso às seguintes informações:

Direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Consultar a data que o valor entrará na Conta Poupança Social Digital.

Já no aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS) e nas agências da Caixa, é possível:

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Consultar o valor que será creditado;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS;

Informar que não deseja receber o valor extraordinário;

Fazer alterações no cadastro para criar uma Conta Poupança Social Digital.

Como fazer o saque extraordinário?

Para quem deseja realizar o saque, deve fazer o pedido de transferência para uma conta da Caixa ou de outras instituições. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Faça o login com os dados solicitados; Na página inicial, clique em “Saque extraordinário” e consulte o valor disponível; Selecione “Solicitar saque” e informe a conta para onde o dinheiro deve ser transferido; Confirme informando a senha do aplicativo; Aguarde a transferência do valor na sua conta, em um prazo de até 5 dias úteis.

No entanto, vale ressaltar que há vários motivos em que o valor pode ser bloqueado. De acordo com a Caixa, as principais causas são: