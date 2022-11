URI aplica provas do Vestibular 2023 na tarde de hoje (6)

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) aplica neste domingo, dia 6 de novembro, as provas do Vestibular 2023. A aplicação será no período da tarde, no horário das 13h às 16h.

De acordo com as orientações da URI, o candidato deverá apresentar-se no local da prova, às 12 horas. Não será permitido o ingresso do candidato após o horário previsto para o início das provas. A URI orienta os candidatos a levarem documento de identificação com foto, lápis nº 2 e caneta esferográfica azul ou preta.

A aplicação é exclusiva para os candidatos que optaram pela modalidade de seleção via vestibular tradicional. A prova será composta por uma redação em Língua Portuguesa que valerá mil pontos. Conforme o Manual do Candidato, a URI vai avaliar os seguintes aspectos da produção textual: Conteúdo, Estrutura e Expressão Linguística.

Seleção via Enem

O Vestibular 2023 conta também com a modalidade via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos que escolheram essa opção puderam se inscrever com as notas das edições do exame dos anos de 2015 a 2021. De acordo com o Manual do Candidato, a nota mínima exigida é de 400 pontos.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o Manual do Candidato, a oferta total da URI é de 3.180 vagas nesta edição do processo seletivo. As vagas estão distribuídas por 23 cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para os campi de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 8 de novembro, a partir das 10h30.

Acesse o site da URI para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp e UFSCar abrem período de inscrição para o Vestibular Indígena 2023; saiba mais.