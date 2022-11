URI divulga resultado do Vestibular de Verão 2023

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) publicou nesta terça-feira, dia 8 de novembro, o resultado final do Vestibular de Verão 2023. Desse modo, os participantes já podem consultar a lista de classificados por meio do site da universidade.

De acordo com o cronograma, os classificados devem realizar as matrículas a partir de hoje (8). As matrículas devem ser feitas mediante a apresentação dos documentos indicados no edital até o dia 11 de novembro, próxima sexta-feira.

Como foi o Vestibular de Verão 2023?

O Vestibular contou com duas modalidades de seleção: aplicação de provas e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos que optaram pelo uso do Enem puderam se inscrever com as notas das edições de 2015 a 2021. De acordo com o Manual do Candidato, a nota mínima exigida é de 400 pontos.

A aplicação das provas para a modalidade tradicional aconteceu no último domingo, dia 6 de novembro. A avaliação foi constituída por uma redação em Língua Portuguesa. Conforme o Manual do Candidato, a universidade avaliou os seguintes aspectos da produção textual: Conteúdo, Estrutura e Expressão Linguística.

Vagas

Ainda de acordo com o Manual do Candidato, ao todo, a URI está ofertando 3.180 vagas nesta edição do processo seletivo. As vagas estão distribuídas por 23 cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para os campi de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

