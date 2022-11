USCS anuncia Concurso público para cargos de nível médio/técnico

Em São Paulo, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de cadastro reserva para cargos de níveis médio/técnico, com lotação direta no campus da instituição.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico de Laboratório de Química e Técnico de Biotério. Para concorrer ao cargo é necessário que os candidatos tenham escolaridade exigida, conforme edital, além de outros requisitos descrito no documento publicado.

O salário oferecido pode variar de R$ 2.764,31 a R$ 4.099,79, com jornada de trabalho de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de novembro de 2022, diretamente no nedereço eletrônio pelo da CAIP. A taxa de inscrição ficou fixa em R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e prova prática (caráter classificatório e eliminatório), com as seguintes disciplinas: português, atualidades, conhecimentos de informática e conhecimentos específicos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

TÉCNICO DE BIOTÉRIO: Desenvolver e executar de apoio técnico em biotério, destinadas ao ensino, à pesquisa e à extensão; colaborar com os profissionais da área e docentes no planejamento, execução de experimentos destinados ao ensino, pesquisa e prestação de serviço, dentro do campo da ciência que estiver envolvido Preparar, instalar, manipular, armazenar materiais e equipamentos próprios de laboratório, bem como conhecer a usar de reagentes, solventes, equipamentos, ferramentas e instrumentos manuais, mecânico, eletrônicos, necessários para o desenvolvimento do trabalho; entre outras atividades.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA: Executar ensaios físico-químicos e supervisionar operações que envolvam processos químicos e operações unitárias inerentes ao laboratório de química; Coletar amostras, utilizar normas técnicas, preparar reagentes, utilizar instrumentos de medição e controle, preparar amostras e registrar resultados de análises; entre outras atividades.

EDITAL nº 010/2022

