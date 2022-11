UTFPR abre Concurso público para Professores com salário de R$9,6 mil

Edital oferta vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior em regime de dedicação exclusiva

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar uma vaga no cargo de professor do magistério superior, com lotação direta no campus da instituição.

A oportunidade oferecida é para áreas de Direito (1); Zootecnia/Recursos Pesqueiros (1). Para concorrer ao cargo os candidatos devem ter graduação completa na área do concurso, além do título de doutorado na área de interesse.

O salário oferecido pode variar de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, em regime de dedicação exclusiva para o exercício das funções estipuladas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de dezembro de 2022, diretamente no Portal UTFPR. A taxa de inscrição ficou fixa em R$ 240,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, prova de memorial de trajetória acadêmica e plano de trabalho, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 013/2022