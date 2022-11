Vagas de EMPREGO são anunciadas pelo BarraShopping

No Rio Grande do Sul, o BarraShoppingSul oferta novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Consultor de Vendas; Consultor Comercial Interno; Auxiliar de RH; Massagista; Assistente de Vendas; Vendedora de Loja; Vendedor de Veículos; Vendedor de Seguros; Vendedor Interno de Materiais Elétricos; Operador de Telemarketing; Assistente Financeiro/Cobrança; Auxiliar de Logística; Assistente Administrativo; e Web Designer.

Sobre o BarraShoppingSul

O BarraShoppingSul representa o que há de mais avançado na indústria de shopping centers: um empreendimento que reúne as melhores lojas, serviços diferenciados e ampla infra-estrutura de entretenimento. São mais de 225 lojas em dois pisos, incluindo 21 lojas-âncoras e megalojas e um centro de eventos multiuso.

Este shopping pertence à Multiplan e conta com 3.800 vagas de estacionamento, sendo 1.100 cobertas, 7 portarias, 4 Totens Interativos localizados em pontos estratégicos e shopping moças visam garantir a máxima comodidade dos usuários.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da BarraShoppingSul e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui