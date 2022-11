Vagas de EMPREGO são ofertadas pela Agência do Trabalhador de Paranavaí – PR

No estado do Paraná, a Agência do Trabalhador de Paranavaí oferta novas vagas de emprego para profissionais diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Pesquisador de Campo Pizzaiolo Repositor Supermercados Serralheiro Industrial Vendedor Externo Vendedor Interno Açougueiro Administrador Ajudante de Obras Almoxarife Armador de estrutura de concreto armado Manicure Massagista Mecânico Alinhador Mecânico de Caminhão Mecânico de Suspensão Caldeireiro Carpinteiro de Obras Cobrador Consultor Comercial Consultor de Vendas Eletricista Industrial Encanador Encarregado Civil Enfermeiro Esteticista Garçom Servente de Obras Servente de Pedreiro Soldador Técnico em Automação Técnico em Segurança do Trabalho Tutor Comercial Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Linha de Produção Auxiliar de Pizzaiolo Auxiliar Técnico em Manutenção de Ar Condicionado Cozinheiro Designer Gráfico Doméstica Eletricista Mecânico Veículos Mestre de Obras Montador Industrial Oficial de Serviços Pedreiro Repositor Supermercado (pcd) Secretária (pcd) Técnico em Enfermagem (pcd) Auxiliar de Linha de Produção (pcd) Auxiliar de Serviços Gerais (pcd)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade do órgão, localizado na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1.701, no horário das 8h às 16h e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

