Vai abrir uma empresa? Veja como regularizar o negócio passo a passo

Está pensando em abrir uma empresa e ter seu próprio negócio, mas não sabe por onde começar ou está com dúvidas em como regularizar seu empreendimento? Então aqui vamos tirar todas as suas dúvidas e te dar dicas sobre como dar início no seu próprio negócio e se tornar um grande empreendedor!

Antes de mais nada, será necessário que você esteja com todos seus documentos pessoais e da fatura da empresa em ordem. Só assim é possível dar início ao processo de regularização da sua empresa.

Então, para saber mais, leia até o final e veja a melhor forma de regularizar sua empresa!

Para dar início ao processo de regularização, o primeiro passo é, já com os documentos em mãos, acessar o site da Junta Comercial do seu estado. Logo após, solicite o pedido de viabilidade, que é onde vão definir se seu projeto vale ou não o investimento.

Se seu pedido for aprovado, o próximo passo é acessar o portal da Receita Federal. Preencha o pedido conhecido como DBE (Documento Básico de Entrada), que é um documento usado para qualquer ato ligado ao CNPJ.

Assim como na Junta Comercial, esse também é um pedido de viabilidade. Porém, se trata da Receita Federal, para conseguir o seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Após a sua aprovação, também feito na Receita, acesse novamente o site da Junta Comercial e preencha o FCN (Ficha de Cadastro Nacional) onde será cobrado uma taxa que varia de estado para estado, e com o tipo de empresa que você deseja abrir.

As taxas podem ser de R$ 66 até R$ 542, dependendo da sua região e do que sua empresa irá oferecer.

Logo depois de pagar a taxa, será necessário que você encontre uma certificadora digital. Afinal, nos tempos atuais é obrigatório que você tenha uma assinatura digital para abrir sua empresa.

Dessa forma, após concluído seu certificado digital, retorne ao site da Junta Comercial. Até até o seu pedido de viabilidade e assine os documentos com o certificado digital.

Assim que sua solicitação for aprovada, a Junta Comercial irá liberar o seu contrato social e, juntamente com a Receita Federal, liberará o seu CNPJ.

Dessa forma, terá sido dado um dos primeiros passos para regularização da sua empresa e você terá obtido o seu CNPJ e o contrato social.

CNPJ e contrato social em mãos. Qual o próximo passo para abrir uma empresa?

Após realizado todo o processo de documentação, e o seu projeto for aprovado pela viabilidade da Junta Comercial e da Receita Federal, o próximo passo é cuidar de outras liberações.

Por isso, você precisará ir aos órgãos regulamentadores de sua cidade. O primeiro passo é ir até a prefeitura e ao Corpo de Bombeiros, para conseguir um alvará de funcionamento.

Caso seja necessário, vá até a Secretaria do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, especialmente se seu futuro negócio está ligado à comercialização de alimentos.

Você pode tentar resolver sozinho, mas o mais indicado é que procure uma empresa de contabilidade, que é especializada nesse assunto e te ajudará a regularizar sua empresa de forma rápida e sem erros.

Todo esse processo pode ser burocrático e demorado, mas é indispensável para que seu negócio não se torne uma dor de cabeça no futuro.

Como ter uma empresa de sucesso

Muitas empresas, no início do seu funcionamento, acabam passando por muitas dificuldades ou até mesmo quebrando nos seus primeiros anos de atividade.

Isso acontece, na maioria das vezes, pois não sabem se desenvolver na parte de gestão financeira do seu negócio.

Veja abaixo algumas dicas sobre gestão, para que seu pequeno negócio se torne uma grande empresa próspera e de grande sucesso:

Acompanhe o fluxo do caixa;

Faça a gestão da inadimplência;

Determine metas de gastos;

Tenha objetivos de crescimento;

Faça investimentos;

Busque por injeção de capital;

Conheça o valor do seu produto;

Tenha um capital de giro;

Faça gestão de estoque.

Esses são alguns pontos importantes que você deve seguir para que seu negócio cresça cada vez mais e para ter uma empresa de sucesso.

Por fim, agora que você já sabe como regularizar sua empresa passo a passo, e já conhece algumas dicas sobre a gestão financeira, é hora de tirar o plano do papel e dar início ao seu sonho de se tornar um grande empreendedor!

Assim, esperamos que o post de hoje possa ter sido útil para responder suas dúvidas e auxiliar nesse momento tão importante que é o de começar seu próprio negócio e prosperar como empreendedor!