Vai fazer o ENEM 2022? Confira quais itens são OBRIGATÓRIOS para os dias das provas

Nos próximos dois domingos estudantes de todo o Brasil estarão realizando as provas do ENEM 2022. Pensando em te ajudar na organização para os dias das provas, veja nesta artigo um checklist com os itens necessários.

Vale adiantar que no primeiro dia os portões serão fechados às 13h30 e a aplicação pode durar até as 19h. Já no segundo dia de prova, os portões também serão fechados no mesmo horário, mas o exame será encerrado às 18h30.

O que levar nos dias do ENEM 2022?

É indicado que você consulte com antecedência o local das provas para conhecer a rota, os ônibus disponíveis, e outros meios de chegar até lá.

Além disso, é importante ficar atento aos itens indispensáveis nos dias do exame, sendo eles:

Cartão de confirmação;

Documento de identificação com foto (digital ou físico);

Caneta preta com embalagem transparente;

Dica: garrafa com água, também com embalagem transparente, e lanche.

O que não levar nos dias do ENEM 2022?

Antes mesmo de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens que está portando que sejam proibidos, sendo eles:

Equipamentos eletrônicos, como celulares (devem ser desligados e guardados no envelope, que deve ser colocado debaixo da carteira);

Químicos nocivos, como bebidas alcoólicas, drogas ilícitas ou cigarros.

Documentos para a identificação

Além da identidade e CNH em suas versões físicas, desta vez, poderão ser utilizados:

e-Título;

Carteira Nacional de Habilitação Digital; e

RG Digital.

Todos no seu aplicativo original. Capturas de tela não serão aceitas.

Organização das provas

1º dia (13 de novembro): além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias.

2º dia (20 de novembro): serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias.

O que pode eliminar o candidato?

O participante que portar um dos itens abaixo fora do envelope dado pelo aplicador ao ingressar na sala de provas será eliminado. Veja quais são esses objetos: Declaração de comparecimento impressa;

Óculos escuros;

Artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, régua, corretivo, lápis e lapiseira;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, máquinas calculadoras e similares;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido, transmissor, gravador, imagens, vídeos e mensagens; e

Quaisquer outros materiais estranhos para a realização da prova.