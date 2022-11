Há uma tendência recentemente a respeito da restauração de móveis antigos para a decoração da casa. Assim, muitas pessoas se perguntam se realmente vale a pena restaurar móveis para usar em casa, ou se o resultado final fica interessante.

No geral, o que as pessoas querem saber é se o trabalho que elas terão será recompensado pela estética final, ou ainda pelo valor gasto.

Sabendo que isso é uma dúvida de várias pessoas, hoje vamos responder a esses questionamentos de forma rápida e objetiva, para você conseguir ponderar se vale a pena restaurar móveis para usar em casa, na sua situação em específico.

Fique ligado nos tópicos a seguir!

Afinal, vale a pena restaurar móveis?

A restauração de móveis é uma prática bastante comum e antiga. Dessa forma, com a chegada da internet, tem se tornado uma atividade que muitas pessoas têm feito sozinhas com a ajuda de vídeos e tutoriais.

Essa prática pode ser chamada de DIY, sigla para Do It Yourself (faça você mesmo), e muita gente por aí curte essa prática, pois além de gastar bem menos, o móvel fica com a sua cara, do jeitinho que você imaginou.

Entretanto, é necessário uma certa dedicação, é claro. E isso pode acabar se tornando um tempo desperdiçado quando você se depara com um item que não ficou do jeito que você imaginou, ou ainda que acabou estragando ou gastando mais material do que o previsto.

A prática, em si, é ótima para o meio ambiente e para decorar a casa, pois cria decorações únicas de acordo com cada pessoa. Entretanto, existem os contras, que levam as pessoas a desistirem da atividade antes mesmo de iniciar.

Por essa razão, no tópico a seguir você irá entender se realmente vale a pena restaurar móveis para usar em casa, e quais as condições para isso!

Como saber se vale a pena restaurar móveis para usar em casa?

A grande dúvida sobre o DIY é se realmente vale a pena restaurar móveis para usar em casa, e quais itens podem ser reutilizados sem prejuízo e dor de cabeça.

No geral, para quem curte itens personalizados, a restauração é uma atividade excepcional. Além disso, você pode ter uma mobília única no mundo dentro da sua casa!

Veja a seguir alguns pontos em que você deve se atentar.

Qualidade do móvel

Você conseguiu um móvel meio acabado ou até antiguinho e, provavelmente, já imaginou 1001 possibilidades de decoração e inovação com ele!

Mas como saber se compensa restaurar esse móvel?

O primeiro passo a se fazer, se o móvel for de madeira, é verificar se há a existência de cupins nele! Cupins no móvel poderia anular completamente o seu trabalho, pois ele iria se desmanchar ao longo do tempo, se tornando um serviço perdido.

Além disso, verificar a qualidade do móvel em aspectos gerais, como os puxadores e outras partes, e se será necessário substituir muitas peças.

Valor a ser gasto

Uma vez verificado o item acima, você pode ter uma base de quanto será gasto para deixar o móvel do jeito que você imaginou.

Saiba ponderar se o valor for alto demais, e se realmente compensa restaurar esse móvel.

Do contrário, não perca tempo e parta para outro item!

O que fazer se não compensar restaurar um móvel?

Se você verificou acima se vale a pena restaurar móveis para usar em casa, e acha que o custo-benefício não será bom, existem outras opções!

Restaure aos poucos

Às vezes, gostamos demais de uma peça, e queremos ela de qualquer jeito em casa.

Se o móvel não apresenta cupins e está numa qualidade boa, procure restaurar aos poucos, fazendo uma parte por semana ou mês. Desse modo, você poderá ter o móvel restaurado, e não gastará muito tempo ou dinheiro de uma vez só!

Trocar poucas peças

Se o móvel em questão ainda possuir boa qualidade de pintura ou verniz, a solução pode ser trocar aquelas partes que estão quebradas ou estragadas, como uma portinha ou puxador.

Ainda é possível retirar as portinhas de um móvel para criar uma aparência nova!

Vale lembrar que saber ponderar é um passo importante na restauração de móveis! A não ser que esse móvel tenha muito valor para você, não desperdice tempo em algo que pode não compensar! Use seu tempo na restauração de outros móveis!

Por fim, fica a já tradicional pergunta: você já restaurou algum móvel? Compartilhe o artigo com quem gostaria de saber todas essas informações que trouxemos hoje!