Vale Gás: Ceará efetua entrega do benefício estadual

Continuando o pagamento do programa Vale Gás em todo o estado do Ceará, a gestão realizou a entrega do terceiro lote do programa social.

Assim, no decorrer dos dias 22 e 23 de novembro, a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), efetuou a entrega dos tíquetes aos prefeitos, secretários e representantes municipais de diversos órgãos relacionados ao Cartão Mais Infância Ceará.

Através da ação, portanto, cerca de 200.830 famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica terão acesso ao benefício. Estes cidadãos estão em todos os 184 municípios cearenses.

São mais de 1 milhão de tíquetes em 3 anos

A entrega ocorreu na sede da secretaria, em Fortaleza. Dessa forma, na última terça-feira, foram tíquetes para 92 municípios das regiões Metropolitana de Fortaleza, Cariri, Centro Sul, Maciço de Baturité e dos litorais Norte e Oeste.

Então, na quarta-feira foram os municípios do Vale do Jaguaribe, de Sobral, dos sertões de Canindé, Central e também de Cratéus, Litoral Norte e da Serra da Ibiapaba.

Onélia Santana, titular da pasta, frisou o tamanho da importância da ação do benefício na vida das diversas famílias cearenses.

“Com esse novo lote, serão mais de 1,3 milhão de vales entregues em três anos. Mais do que uma simples recarga gratuita do botijão de gás, três vezes por ano, esse benefício representa comida na mesa de milhares de famílias, revela o compromisso e a sensibilidade do Governo do Ceará com a alimentação do povo cearense”, destacou a titular da SPS.

Este já é o terceiro lote do Estado, ou seja, representando um número de 621.772 unidades para a população. Durante os últimos três anos, portanto, foram 1.324.574 tíquetes do programa que chegaram a núcleos familiares em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Estas entregas se iniciaram em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19 e da crise econômica no Brasil.

Como funciona o Vale Gás do Ceará?

Com coordenação da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, o benefício foi criado pelo governo estadual logo no início da pandemia.

Desse modo, o programa se destina a:

Aqueles que fazem parte do Cartão Mais Infância.

Beneficiários do Auxílio Brasil, tendo renda per capita igual ou menor do que R$ 150.

Jovens com inscrição na medida Virando o Jogo.

Entidades e cozinhas sociais que possuem convênio com o Cartão Mais Infância Ceará.

Assim, os prefeitos iniciaram a distribuição dos tíquetes do benefício em seus municípios na última semana para estas pessoas. A ação possibilita que cada família realize uma recarga de um botijão de gás de 13 quilos.

Para receber o benefício em uma das unidades do Cras, é necessário que o beneficiário tenha em mãos RG, CPF, NIS e comprovante de endereço.

Então, com o tíquete em mãos, existem três maneiras de receber a recarga:

Indo até um posto de revenda mais próximo da Nacional Gás.

Entrando em contato com a distribuidora da Nacional Gás de sua localidade.

Entrando em contato com o canal de atendimento da empresa disponível pelo número de telefone 0800-7021200.

Vale Gás nacional retorna em dezembro

Além do benefício estadual, o Governo Federal também oferece um Vale Gás aos cidadãos em território nacional.

Neste caso, os depósitos do valor ocorrem a cada dois meses, de forma que o próximo pagamento será no mês de dezembro. Assim, os participantes recebiam, originalmente, 50% do valor do preço médio do botijão de gás.

No entanto, neste segundo semestre de 2022, o valor será de 100% do preço médio do botijão de 13 quilos. Isto é, o que equivale algo em torno de R$ 110. Os valores mudam de acordo com a alteração do preço do produto, o que a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) acompanha.

Os pagamentos acontecem junto do Auxílio Brasil. Isto é, nos últimos dez dias úteis do mês. Contudo, considerando os feriados de dezembro, é possível que o calendário se antecipe.

O benefício possui o objetivo de auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha, produto muito importante para os cidadãos. Por esse motivo, o Vale Gás se destina a alguns beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

No entanto, não houve qualquer tipo de cadastro para entrar no programa, visto que o governo incluiu de forma automática todos que cumpriam os critérios.

No total, são mais de 5 milhões de brasileiros de recebem este valor a cada dois meses.

Derivados do petróleo aumentam de preço

Os programas de Vale Gás se mostraram importantes com o aumento do preço do gás de cozinha e outros derivados do petróleo.

Nesse sentido, a última semana foi a sexta consecutiva que o preço da gasolina sofreu um aumento nos postos brasileiros. Desse modo, o valor do litro do produto continua acima dos R$ 5, como indica o levantamento da ANP.

Durante o período de 13 a 19 de novembro, a ANP constatou que o preço médio de comercialização de um litro de gasolina nas bombas teve um crescimento de 0,6%. Isto é, saindo de R$ 5,02 para R$ 5,05.

Já são seis semanas seguidas que o consumidor sofre com o aumento do valor do combustível, apesar do congelamento da Petrobras sobre o preço do produto por 83 dias em suas refinarias.

A gasolina vem subindo desde o dia 02 de outubro, quando o litro chegou a R$ 4,79. Desde então, o combustível já apresenta uma alta de 5,4% nas bombas.

Segundo especialistas do setor, os últimos aumentos ocorreram em razão da elevação do preço do etanol anidro, que faz parte de 27% da composição da gasolina.

Ademais, é importante lembrar que a diminuição do valor da gasolina no Brasil foi uma das principais pautas durante a campanha eleitoral. O preço do produto iniciou sua queda no fim do mês junho, quando o combustível chegou a possuir o valor médio de R$ 7,39 por litro.

Para amenizar a situação, então, o Governo Federal reduziu, de forma temporária, os impostos federais e estaduais. Assim, esta ação colaborou para quatro reduções consecutivas no valor da gasolina nas refinarias da Petrobras.

Contudo, especialistas indicam que, para uma solução duradoura, o ideal seria a mudança na política de preços da Petrobras.