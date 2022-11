Vale-Gás pode acabar em 2023?

No que se refere ao valor da parcela, até dezembro corresponderá a 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg. A ampliação consta na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ‘Kamikaze’, que tem vigência até o próximo mês, aprovada no fim do mês de julho.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que é a responsável por informar o valor do benefício segundo o seu levantamento mensal. No último pagamento, o benefício foi pago no valor de R$ 112, em dezembro, a expectativa é que permaneça na mesma faixa.

Este será o último pagamento?

Com a troca de Governo Federal, há muitas incertezas quanto a permanência do Vale-Gás em 2023. Isso porque, até o momento só está sendo discutido a substituição do Auxílio Brasil pelo Bolsa Família, com o valor mínimo de R$ 600 e um adicional de R$ 150 por filho com idade de até 6 anos.

Para isso, a equipe econômica do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está trabalhando em uma PEC, chamada de Transição, para permitir que os recursos orçamentários para viabilização da medida não estejam dentro do teto de gastos previstos para 2023, segundo as diretrizes econômicas.

Contudo, caso os pagamentos do auxílio gás continuem no ano que vem, é provável que o valor das parcelas seja reduzido a regra original do programa, de representar apenas 50% do preço médio nacional do do botijão de 13kg. De todo modo, qualquer discussão sobre o programa deve ficar para 2023.