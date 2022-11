Vale-Gás: Quem terá direito ao benefício em dezembro?

O Vale-Gás é um benefício pago bimestralmente, isto é, cada dois meses. Em 2022, o benefício está sendo pago nos meses pares, desse modo, em dezembro ocorrerá o último pagamento do ano no valor de R$ 112, aproximadamente, de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Neste sentido, assim como aconteceu em agosto e outubro, o benefício de dezembro corresponderá 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Contudo, em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio equivalente a 50% do gás de cozinha.

Quem tem direito ao vale-gás?

Para ter direito ao Vale-Gás nacional é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Considerando os dados oficiais deste ano de 2022, o valor máximo é de R$ 606. Quem recebe acima deste nível não será considerado.

Além da questão da renda, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O projeto que cria o Vale-Gás nacional diz ainda que mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia também têm direito ao recebimento do saldo.

Como se inscrever para receber o vale-gás?

Em síntese, não é preciso se inscrever para receber o Vale-Gás. Assim como o Auxílio Brasil, ele é pago a famílias que já estão cadastradas no CadÚnico. Portanto, o interessado deve se inscrever na base de dados.

Basta eleger um representante legal, que deve ter, no mínimo, 16 anos e ser preferencialmente do sexo feminino. Feito sito, o responsável deve se dirigir ao Centro de Referências em Assistência Social (CRAS) da região.

Na ocasião, ele deve apresentar ao menos o seu título de eleitor e CPF. No entanto, o cadastro é de todo grupo familiar, sendo assim, será necessário ter em mãos ao menos um dos documentos de cada membro da família listados abaixo:

Título de Eleitor;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

CPF;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) em caso de famílias indígenas e quilombolas (para todo o núcleo familiar);

Comprovante de residência recente, conta de água ou luz de no máximo três meses (para todo o núcleo familiar).

Calendário de dezembro do vale-gás

Final do NIS Datas de pagamento 1 12 de dezembro 2 13 de dezembro 3 14 de dezembro 4 15 de dezembro 5 16 de dezembro 6 19 de dezembro 7 20 de dezembro 8 21 de dezembro 9 22 de dezembro 0 23 de dezembro