Vale-Gás será pago em DOBRO em dezembro; veja como consultar

Dezembro é o mês do pagamento da última parcela ampliada do Vale-Gás. Em agosto, mediante a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), chamada Kamikaze, o Governo Federal começou a pagar o benefício em dobro, equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás. Anteriormente, o valor correspondia a apenas 50% do preço do produto.

O valor mensal do gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 quilos é encontrado por meio de um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desse modo, com a mudança do benefício, mais de 5,9 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade receberão o vale-gás dobrado, aproximadamente R$ 110 em dezembro.

Preço do gás

Entre 13 e 19 de novembro, o preço do gás de cozinha ao consumidor caiu em 0,2%, passando de R$ 110,42 para uma média de R$ 110,19, segundo os dados da ANP. Todavia, essa queda não reflete a redução de 5,2% dos preços praticados para o produto em refinarias da Petrobras, que passou a vigorar no dia 17 de novembro.

Desse modo, a expectativa é que esse desconto seja impresso nos preços da próxima sexta-feira (25), de acordo com especialistas. Verificando esses dados, é possível que o valor do benefício seja de aproximadamente R$ 110 em dezembro, considerando os 100% da média do preço do produto no mercado.

Calendário do Vale-Gás

Abaixo, confira qual será o calendário de repasses do Vale-Gás em dezembro, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 12 de dezembro;

NIS final 2: 13 de dezembro;

NIS final 3: 14 de dezembro;

NIS final 4: 15 de dezembro;

NIS final 5: 16 de dezembro;

NIS final 6: 19 de dezembro;

NIS final 7: 20 de dezembro;

NIS final 8: 21 de dezembro;

NIS final 9: 22 de dezembro;

NIS final 0: 23 de dezembro.

Quem pode receber o Vale-Gás

Para ter direito ao Vale-Gás nacional é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Considerando os dados oficiais deste ano de 2022, o valor máximo é de R$ 606. Quem recebe acima deste nível não será considerado.

Além da questão da renda, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O projeto que cria o Vale-Gás nacional diz ainda que mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia também têm direito ao recebimento do saldo.

Como consultar se estou na fila de pagamento?

Muitos brasileiros têm dúvidas se estão ou não na fila de pagamentos do Vale-Gás. Pensando nisso, o governo federal liberou algumas plataformas de consulta do benefício, onde os cidadãos poderão acessar para saber se receberão os valores em dezembro.

A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas:

Aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

(disponível para Android e iOS); Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.