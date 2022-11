Valor do IPVA para 2023 ASSUSTA brasileiros

Muitos donos de carros e motos já estão temendo a cobrança do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) em 2023. Isso porque, só este ano, considerando a valorização dos veículos em 2021, o tributo ficou 22% mais caro. Para o próximo ano, a expectativa é que também haja uma alta, no entanto, menor em comparação a anterior.

“No ano de 2022, os veículos em geral subiram menos do que em 2021. Logo, o IPVA também vai aumentar um pouco menos. Porém, isso não quer dizer que o imposto não vai pesar no bolso. Podemos esperar que esse ano o IPVA tenha um acréscimo médio da ordem de 10%, o que é muito pesado para a conjuntura atual de alto endividamento das famílias”, disse Victor Mahon, CBO e sócio da Zapay.

Cálculo do IPVA

O IPVA é calculado com base na tabela Fipe, criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Em suma, é levado em consideração os valores venais praticados no mês de setembro do ano anterior, ou seja, o tributo do próximo ano será cobrado de acordo com os preços de setembro de 2022.

Com relação as alíquotas, depende da categoria do veículo. Em São Paulo, por exemplo, varia entre 1% e 4% do valor venal, veja:

Caminhões – 1,5%

Ônibus e micro-ônibus? – 2,0%

Caminhonetes cabine simples (capacidade até 3 passageiros) – 2,0%

Motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos e quadriciclos – 2,0%

Demais veículos, inclusive automóveis de passeio tipo “flex” – 4,0%

Veículos destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras – 1,0%

Pagamento do IPVA

De acordo com o especialista, as condições de pagamento do IPVA podem ser alteradas devido a arrecadação dos estados. “Acredita-se que as Secretarias de Fazenda estaduais, que perderam muita arrecadação com a redução do ICMS nos combustíveis, devem voltar ao padrão de cobrança. Ou seja, descontos que variam de 3% a 6% para pagamentos à vista e parcelamento sem desconto em até 3X”.

Todavia, também existem empresas homologadas ao Detran-SP que oferecem parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito, como a Zapay. “Este ano a Zapay, atendendo uma demanda de seus clientes, criou uma modalidade de pagamento onde os motoristas poderão aproveitar o 13º para pré-pagar uma parte do IPVA (até mesmo parcelado sem juros), deixando o restante para parcelar a partir de janeiro”, explicou a empresa.

Com relação ao pagamento do tributo, pode ser feito em agências bancárias ou nos aplicativos dos bancos parceiros. Para isso, é necessário estar com o RENAVAM em mãos.

Isenção do IPVA em 2023

Os cidadãos proprietários de algum veículo sabem que, anualmente, tem a obrigação de pagar o IPVA, no entanto, em alguns casos é possível ter a cobrança isentada. Portanto, confira a LISTA de veículos que receberão ISENÇÃO do IPVA em 2023.

Dentre os fatores que isentam o IPVA, está o ano em que o veículo foi fabricado. De acordo com as informações, estão liberados de pagar o imposto veículos fabricados de 10 a 30 anos atrás. No entanto, é importante frisar que as condições são estipuladas de acordo com cada Detran.

Veja a isenção do IPVA segundo o ano de fabricação do veículo:

Veículos com 10 anos ou mais: Isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

15 anos ou mais: Isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

18 ou mais: Isenção no estado do Mato Grosso;

20 anos ou mais: Isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

23 anos ou mais: Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: Santa Catarina.

Vale ressaltar que nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, a redução do IPVA é progressiva. Ou seja, quanto mais velho o carro, menos impostos você paga.