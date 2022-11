Vanessa planeja destino cruel para irmã

Foto: Divulgação/TV Globo

Vanessa (Letícia Colin) está aprontando as maiores crueldades em “Todas as Flores”, provando ser mais perversa que a mãe, Zoé (Regina Casé). No intuito de prejudicar não só a vida amorosa da irmã, mas também a liberdade dela, a vilã está planejando um destino cruel para a mocinha.

Depois de planejar e executar um plano para que Rafael (Humberto Carrão) acreditasse que Maíra (Sophie Charlotte) foi a responsável por roubar e vender a fórmula de um perfume da Rhodes, ela convenceu o ex-noivo de que está sendo traído pela moça.

Depois de contratar um desconhecido, a vilã fotografou perto de Maíra e envia as imagens para Rafael, dando a entender que ele está sendo vítima de uma traição.

Agora, ela ameaça a mãe para enviar a moça à fazenda de trabalho escravo que Zoé administra.

