Varejo baiano deve faturar R$4 bilhões com vendas

Os últimos meses de 2022 trazem uma combinação inédita de eventos que prometem aquecer o comércio. Além da Black Friday e das festas de fim de ano, a Copa do Mundo deve impulsionar as vendas neste período.

Na avaliação do consultor econômico da Fecomércio, Federação do Comércio de bens, serviços e turismo do estado da Bahia, Guilherme Dietze (Ditzê), o período representa uma oportunidade de retomada do setor, que viveu dificuldades ao longo do ano.

“A expectativa do comércio pra esse final de ano nas datas de Black Friday, Copa do Mundo e também véspera de Natal é muito positiva, isso porque a gente teve um ano muito desafiador, com uma inflação alta e desemprego num patamar elevado. Isso dificultou muito a retomada do consumo. Mas, neste final de ano, a gente já vê melhorias na inflação, no mercado de trabalho, além do décimo terceiro que será injetado neste mês de novembro e em dezembro e do Auxílio Brasil, que são recursos impotentes para o consumo”.

Segundo o consulto da Fecomércio, a expectativa é que o segmento cresça 0,5% em novembr, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado deve ser puxado pelas altas em diferentes setores.

“Neste final de ano, a maior procura, sem dúvidas é no setor de vestuário de calçados. São setores que tem um produto com valor mais baixo, as pessoas conseguem comprar para dar de presente para familiares e amigos, então o setor de vestuário e calçados é o mais demandado. Quando a gente olha para a black friday e copa do mundo, o setor de eletrodomésticos tende a ser o mais visado, por conta das oportunidades que esse momento cria”, explica.

A empresária Ana Beatriz Soares, que é dona de uma loja de roupas em um shopping do bairro do Itaigara, já sente a diferença na demanda do público.

“A procura tem sido grande, as pessoas estão empolgadas este ano para a Copa, para consumir as coisas relacionadas a Copa, então a gente trouxe blusas personalizadas e combinações com calças, shorts e camisas na paleta e de cores da Copa. Nós lojistas aqui do shopping percebemos que esse ano há um aumento de 25% na procura em relação ao ano passado”, conta.

A Fecomércio Bahia projeta que o varejo baiano deve faturar 4,3 bilhões de reais só com as vendas da Black Friday, que acontece na última sexta-feira de novembro.

