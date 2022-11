Veja 10 curiosidades de Erasmo Carlos

Foto: Reprodução / Redes sociais

Filho de baianos, Erasmo Carlos foi um dos pioneiros do Rock N’ Roll no Brasil, movimentou o país com a “Jovem Guarda” ao lado de Wanderléa e Roberto Carlos. Relembre curiosidades do artista que faleceu nesta terça-feira (22), aos 81 anos.

Erasmo Carlos nasceu no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, mas os pais do Tremendão eram baianos. Ele conheceu o pai somente na vida adulta e quando já era famoso. O Tremendão já fez parte da banda The Sputniks, com Tim Maia, Arlênio Lívio, Wellington Oliveira e Erasmo Carlos. Erasmo Carlos é pioneiro do rock n’roll nacional. O artista ficou conhecido no país quando esteve à frente de um dos maiores movimentos musicais e culturais de massa do país: a Jovem Guarda, juntamente com Roberto Carlos e Wanderléa. Os três também apresentaram um programa com esse mesmo nome, aos domingos, na TV Tupi, entre os anos de 1965 e 1968. Erasmo conheceu um dos maiores artistas do Brasil ainda na infância: Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia. O cantor compôs a canção “Meu Nome é Gal”. “Emoções” é a música mais tocada de Erasmo Carlos. Na música ele divide os vocais com Roberto Carlos. O artista ganhou um Grammy Latino há cinco dias. Ele venceu a categoria de “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa”. O apelido Tremendão se tornou nome do terceiro álbum lançado pelo artista. Lançado em 1967.

