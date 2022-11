veja 10 dicas para evitar ciladas

Foto: Reprodução

Não tem escapatória. A chegada de um bebê exige uma série de compras. Cadeirinha, bebê conforto, carrinho, berço e por aí vai. A lista pode ser imensa! Quem costuma acompanhar os preços sabe reconhecer quando aparece uma boa oferta. As promoções da Black Friday podem ser ótimas oportunidades para adquirir tudo o que você precisa.

No entanto, é preciso prestar muita atenção para que o efeito não seja o contrário e, em vez de economizar, você acabe gastando além do limite ou caindo em golpes. Infelizmente, apesar das ótimas ofertas que podem ser encontradas nesse período, há sempre aqueles mal intencionados – sobretudo na internet. Para ajudar, conversamos com o Procon-SP, que deu algumas dicas.

1. Precisa mesmo?

Pergunte-se se você realmente precisa daqueles produtos ou se só está comprando porque o preço está baixo. Mesmo se o item estiver muito mais barato que o normal nas promoções da Black Friday, se for algo que vai ficar encostado e sem uso, acaba saindo caro. Isso porque o dinheiro investido ali poderia ser usado em outra coisa, melhor aproveitada. Além disso, pelo bem do planeta e da sustentabilidade, é preciso repensar nossos hábitos de consumo. Comprar desenfreadamente e depois descartar não é sustentável. Que mundo você quer deixar para o seu filho?

2. Olhe à frente

O ideal é não comprar o que vai ficar encostado, mas você pode, não somente pensar no que vai usar agora, mas ir um pouco adiante. Por exemplo: se seu filho, dentro de alguns meses, vai precisar trocar o bebê conforto pela cadeirinha ou pelo assento de elevação, vale olhar os preços e verificar se compensa antecipar a compra. Por um bom desconto, você pode se organizar e se antecipar às necessidades do seu filho. Programe-se!

3. Pesquise e compare

Não compre por impulso, ao se deparar com uma oferta tentadora nas promoções da Black Friday. Antes de efetuar a operação, entre em outros sites ou lojas e compare preços do mesmo produto, em diferentes fornecedores. A BabyHome é uma mão na roda nessa hora, já que tem uma seleção de itens com valores atualizados e comparados nos maiores e mais seguros marketplaces do Brasil. Assim, você economiza tempo e dinheiro.

4. Promoções da Black Friday ou “Black Fraude”?

Se você já tem uma lista de itens que precisa e objetos de desejo, comece a monitorar os preços agora, bem antes da semana da Black Friday. Dessa forma, dá para saber se o produto realmente está mais barato ou se a loja aumentou o valor antes para poder anunciar uma redução de preço mais chamativa agora.

5. Cuidado com os fakes

Verifique atentamente os endereços dos sites, as páginas e os e-mails para saber se não são falsos. Atenção nas compras online: confira sempre se o endereço físico da empresa ou da loja consta em um local visível no site. Desconfie de sites que só aceitam boletos, transferência ou pix.

6. Atenção até o fim nas promoções da Black Friday

Confira o valor final no carrinho de compras. Algumas lojas não aplicam os descontos e você acaba pagando mais do que a oferta anunciada no início. Preste atenção antes de efetuar o pagamento para evitar golpes e erros.

7. De olho no frete

Alguns vendedores acabam querendo compensar o valor do desconto das promoções da Black Friday, embutindo-o no custo do frete. O valor da entrega, então, fica abusivo. Sempre faça simulações colocando o seu endereço para conferir se o preço está excessivamente elevado. Se possível, simule algumas semanas antes para poder comparar e ver se o valor ficará muito diferente na Black Friday.

8. Xô, vírus!

Cuidado ao clicar direto em links recebidos no e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens. Muitas pessoas mal-intencionadas se aproveitam para invadir aparelhos e espalhar vírus. Verifique sempre o site oficial das lojas e não se esqueça de manter seus softwares antivírus atualizados.

9. Descontos salvos para se livrar das ciladas na Black Friday

Quando encontrar uma oferta e for comprar o produto, salve a tela ou imprima. Em caso de problemas ou diferenças no preço na hora de finalizar a operação, você pode mostrar que a empresa anunciou aquele valor. Ela não pode cobrar de forma diferente no final.

10. Política de trocas

Verifique sempre a política de trocas das lojas e saiba que todas as compras feitas pela internet podem ser devolvidas ou canceladas em até 7 dias, por lei. O direito de arrependimento está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O vendedor é obrigado a devolver o dinheiro.

