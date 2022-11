Veja 10 mulheres pretas que fazem o cinema baiano acontecer

Fotos: Divulgação

Hoje é o último dia do mês de novembro e eu não poderia deixar de reverenciar aqui mulheres pretas que tem feito o cinema baiano florescer, se atualizar e voar pelo Brasil e pelo mundo. É uma diversidade de mulheres que inspiram, seja roteirizando, dirigindo, produzindo, realizando mostras de cinema, na fotografia, no som, na montagem, atuando, ministrando aulas, em todas as funções (e que são muitas!) do cinema e do audiovisual.

Muitas delas eu já tive o prazer de conhecer, de fazer alguma produção, outras eu já assisti seus filmes e vejo suas revoluções neste fazer aqui pela Bahia e voando pelos quatro cantos do planeta. Confira abaixo dez destaques de mulheres pretas que estão fazendo acontecer o cinema baiano atual:

1) Ana do Carmo é roteirista, diretora e cofundadora da Saturnema Filmes. No início desse mês ela estava visitando a equipe da WanerBros em São Paulo, equipe a qual faz parte atualmente. Para conhecer mais clique aqui!

2) Taís Amor divino é diretora e roteirista, trabalha atualmente na HBO Brasil e é cofundadora da Mostra Itinerante de Cinemas Negros – Mahomed Bamba (MIMB). Para saber mais sobre ela, clique aqui.

3) Camila de Moraes é jornalista e cineasta e neste mês de novembro exibiu seu filme, Mãe Solo, no Biennale Arcipelago Mediterraneo (BAM), em Palermo, na Itália, e tem circulado com seu longa “O Caso do Homem Errado” por centros culturais da Bahia. Saiba mais clicando aqui.

4) Glenda Nicário é mineira mas vive no Recôncavo Baiano. A cineasta que, junto com Ary Rosa fundou a Rosza Filmes e fez filmes premiados como Café com Canela, Até o Fim, entre outros, anda fazendo história e levando a produção cinematográfica do Recôncavo da Bahia para o mundo. Conheça mais no perfil oficial da jovem.

5) Vilma Martins é roteirista, produtora e diretora que, junto com Heraldo de Deus, roteirizou e dirigiu o curta Cinco Fitas e passou o último ano fazendo um mestrado em cinema na Espanha. Saiba mais sobre ela clicando aqui.

6) Juh Almeida é fotógrafa e diretora de cinema. Hoje integra a equipe da produtora Pródigo Filmes em São Paulo e também a equipe da TV Globo. Ela também está com o curta Eu, Negra sendo exibido nas mostras e festivais. Conheça mais, clicando aqui.

7) Everlane Moraes é cineasta documentarista, criadora na Pàttàki Audiovisual e tem participado de mostras e festivais ao redor do mundo, como o de San Sebastián, na Espanha. Mais sobre ela aqui!

8) Daiane Rosário é produtora executiva, mestranda em Cultura e Sociedade (UFBA), cofundadora da Mostra Itinerante de Cinemas Negros – Mahomed Bamba (MIMB) e fundadora da Rosário Produções. Neste ano ela fez parte da comitiva NICHO 54, no Marché du Film, evento de mercado do Festival de Cannes, com o ineditismo de uma comitiva formada por sete mulheres negras ligadas ao programa NICHO Executiva. Conheça mais sobre ela neste link.

10) Marise Urbano é uma profissional do cinema e audiovisual. Tem se destacado na captação de som direto e roteirizou o longa A Última Ceia. Conheça mais, clicando aqui.

