veja 4 ideias para aplicar

O Natal é sempre uma época incrível e recheada de bons momentos e gargalhadas. Aliás, quem não gosta de se reunir com a família e desfrutar de um banquete incrível, ainda mais com aquele clima gostoso de fim de ano?

É realmente um momento único do ano e por isso, deve ser bem aproveitado. Além disso, a decoração do fim de ano traz uma sensação incrível e nostálgica. Por isso, você deve fazer do jeito mais incrível possível para que fique guardado na memória.

Veja as dicas de mesa posta para Natal, e use as ideias para sua mesa de jantar no Natal desse ano.

Como criar uma boa decoração de mesa posta para Natal?

A mesa posta é um dos detalhes mais importantes da decoração de Natal. Pois, é lá que são feitas as refeições clássicas da época, conversar com familiares e criar novas memórias.

Por isso, ter uma decoração linda e única faz parte de um Natal incrível. Contudo, às vezes nem se sabe por onde começar. Por exemplo, o que colocar e como dispor as decorações sobre a mesa e isso dificulta muito todo o processo de decoração.

No geral, a mesa posta para Natal segue um padrão de decoração e de itens que estão presentes, facilitando o processo.

O primeiro passo, entretanto, é definir se você quer uma mesa posta com estilo clássico tradicional ou se quer romper essas barreiras e criar algo mais contemporâneo.

A propósito, você pode criar toda uma decoração a partir dessa escolha. Portanto, confira detalhes sobre os estilos a seguir e veja algumas ideias.

Mesa posta para Natal: Veja dicas de estilos para compor a mesa

Antes de criar uma decoração de mesa posta para Natal, defina se você deseja um estilo tradicional. Ou seja, semelhante àqueles clássicos e nostálgicos que passava na tv. Ou se quer algo mais moderno e com contemporaneidade. Pois, este passo definirá os que vêm a seguir.

Clássico

Se você optou pelo estilo clássico, você deseja uma decoração mais nostálgica. Então, nesse modelo, há alguns itens que não podem faltar. São eles:

Toalha ou sousplat de linho;

Jogo de jantar com estilo Natalino;

Velas;

Arranjos de Natal bem estruturados.

Esses são os itens básicos para criar uma decoração de Natal naquele estilo mais tradicional.

Moderno

Para um estilo moderno, você pode retirar alguns itens. Na verdade, de modo geral, o moderno tem em vista ser mais minimalista.

Mas, não se engane, pois ainda procurar lembrar a data com foco nos detalhes. Como, por exemplo, se utilizar de cores como verde, vermelho e branco. Além disso, também se destacam os arranjos com elementos natalinos, como bolas e pinhas.

O estilo moderno é algo mais voltado para o lado pessoal. A dica aqui é não deixar de usar pelo menos um ou dois elementos que lembram a data. Contudo, evite o excesso de itens para não carregar demais a mesa com decorações.

4 ideias para mesa posta de Natal

Mesmo ao escolher um estilo ou outro, a mesa posta para Natal pode ficar mais linda com essas ideias.

Biscoitos

Os biscoitinhos de Natal são tradicionais fora do Brasil, mas podem compor uma mesa linda. Aliás, este alimento deve ser feito com formatos que evocam o Natal, como: árvore, boneco de neve, estrela, etc.

A ideia aqui é que eles fiquem no prato de jantar, como uma entrada ou aperitivo antes do banquete.

Garrafas com luzes

As garrafas com luzes de Natal foram febre esse ano e podem fazer parte da mesa posta.

Para isso, utilize uma garrafa de vidro e coloque as luzes de Natal dentro da garrafa e ligue. Aliás, tome cuidado para não levar choques. Aliás, você pode decorar a garrafa ao seu gosto.

Sousplat de linho

O linho é um tecido que costuma aparecer bastante nas mesas de Natal, e pode ser considerado clássico.

O sousplat, entretanto, passou a ganhar mais destaque esse ano. Combine esses dois elementos para criar um estilo contemporâneo incrível para sua mesa.

Arranjos naturais

Para deixar a mesa ainda mais incrível e única, utilize elementos naturais para seus arranjos. Ou seja, você pode utilizar folhagens de pinheiros, e também pinhas de verdade para dar ainda mais um ar de magia para a mesa.

Junte os elementos naturais com os de Natal, como bolas natalinas, laços e outros itens que lembram a época. Por fim, as bases de madeira natural também podem ser uma ótima pedida para essa decoração.

O que você acha dessas ideias de mesa posta para Natal? Sua opinião é muito valiosa. Não se esqueça de compartilhar este artigo.