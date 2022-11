Veja 5 dicas infalíveis para aumentar o seu limite no Nubank

Nem sempre o limite do cartão de crédito do Nubank é compatível com o nosso desejo de compra. Neste caso, faz-se necessário um aumento do poder de compra pelo roxinho. Pensando nisso, traremos cinco dicas para aumentar as possibilidades de ampliação do seu limite.

Dicas infalíveis para aumentar o limite no Nubank

Antes de qualquer coisa, é preciso avaliar a forma que você usa o seu cartão. Isso porque, quanto mais você usa o limite disponível mais o banco entende que você precisa de uma nova margem de crédito. Além disso, é preciso considerar o pagamento regular da fatura, entre outros hábitos.

Veja a seguir algumas dicas infalíveis para o seu limite subir:

Não atrase o pagamento da fatura

Entre as atitudes que devem ser priorizadas, está pagar a fatura em dia. Se você não paga o valor atual de tudo que consumiu com o cartão de crédito, dificilmente conseguirá um limite maior. Neste sentido, é importante quitar a fatura completa e sem atrasos.

Deixe a sua renda sempre atualizada

Caso você esteja recebendo uma renda extra, mas não atualizou a informação no aplicativo do Nubank, faça isso o quanto antes. É importante que a renda seja sempre atualizada, conforme o seu poder de compra. Quanto mais você ganhar mais terá a chance de ter o limite ampliado.

Não tenha restrições na Serasa ou SPC

Em contrapartida, usuários com o “nome sujo” no SPC ou na Serasa, por exemplo, dificilmente conseguirão um aumento no limite de crédito do cartão Nubank. Isso porque, quem está negativado é visto como alguém com um alto risco de inadimplência.

Concentre todos os seus gastos no cartão

No mais, sempre mantenha o seu cartão em movimentação. Desse modo, concentre seus gastos na ferramenta, use o máximo que conseguir do limite concedido pela fintech.

Peça mais limite pelo aplicativo

Por fim, você também pode pedir um aumento no Nubank. Confira o passo a passo:

Abra o aplicativo; Clique em “Cartão de crédito” e depois em “Ajustar limite”; Selecione o botão “Pedir um aumento”; Digite o valor desejado; Clique na seta para ir para a próxima tela; Escolha o motivo do pedido de aumento e conclua a solicitação.

Como pedir o cartão de crédito Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito Nubank, o interessado deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos pelo banco, sendo eles:

Ter 18 anos ou mais;

Morar no Brasil;

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS. Conferindo esses critérios, basta solicitar a ferramenta pelo navegar ou pelo aplicativo. Veja o passo a passo a seguir: Solicitação pelo navegador Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”. Solicitação pelo aplicativo Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.