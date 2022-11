Veja 5 dicas para aumentar a vida útil do seu automóvel

Foto: Divulgação

Você costuma cuidar da sua roupa, sua imagem e da sua saúde? E do seu carro? Você tem o mesmo cuidado? Quanto você se dedica para manter a conservação do seu carro?

Longe de precisar lavar, aspirar e polir o carro todos os dias, mas fazer uma higienização semanal pode até colaborar para a sua saúde. Por isso, destacamos 5 dicas essenciais para manter o seu automóvel bonito e bem conservado.

1 – Limpeza e conservação da pintura

O acúmulo de sujeira na parte externa do carro não deixa apenas com o aspecto opaco e empoeirado. Esse acúmulo pode riscar e até “queimar”, deixando marcas permanentes na lataria e até modificar a coloração da pintura. Manter a rotina na limpeza e polimento no automóvel a cada 15 dias pode ser um bom procedimento, já que lavar com muita frequência também é algo que você não deve fazer. Tente procurar um lava-rápido que utilize água da chuva ou que faz reutilização da água para realizar a lavagem. Dessa forma, além de deixar o carro sempre limpo, causa menos impacto para a natureza. Outro cuidado importante é usar sabão específico, uma boa cera para finalizar o serviço e deixar a pintura brilhando por mais tempo.

2 – Fique atento ao prazo de troca do filtro do ar-condicionado

Foto: Divulgação

A higienização e a troca do filtro devem ser feitas para uma melhor conservação do sistema, além de garantir que você e os outros ocupantes não respirem impurezas que podem agravar alergias, bronquites e asmas. A troca do filtro do ar- condicionado pode, também, contribuir para a economia de combustível. Consulte o manual do proprietário para saber o período ou a quilometragem para realizar esses procedimentos.

3 – Polimento dos faróis

Foto: Divulgação

Com a exposição dos faróis ao sol e à chuva, as lentes, que são feitas de policarbonato, vão ficando amareladas e foscas. Além da estética, esses problemas podem diminuir a capacidade de iluminação, proporcionando riscos aos ocupantes. Para corrigir, existem produtos e técnicas específicas de polimento que geralmente resolvem 100%.

4 – Cuidados com a parte interna, bancos e estofados

Foto: Divulgação

O tecido dos bancos, do acabamento das portas e o forro de carpete acumulam grande quantidade de bactérias, sujeira e respingos. Ao longo do tempo, isso tudo pode se transformar em um depósito de sujeira. Você mesmo, em casa, pode fazer uma limpeza com aspirador de pó. Mas também é importante ter a ajuda de um profissional para um cuidado adequado ou levar o automóvel, pelo menos a cada 6 meses para uma higienização completa em uma empresa especializada.

5 – Lâmpadas também precisam de atenção

Foto: Divulgação

Não podemos deixar as lâmpadas fora dessa lista. Em casa, mesmo, você pode fazer uma verificação completa. A única coisa que você vai precisar é da ajuda de outra pessoa para verificar as luzes do freio (break light) e a luz de marcha ré. Para fazer a checagem, acione as setas, lanternas, faróis baixos, faróis auxiliares, luz de neblina, luzes da placa traseira e faróis altos. Se notar alguma anormalidade na iluminação, como lâmpadas queimadas e faróis desalinhados procure uma oficina especializada ou concessionária para substituir as lâmpadas e regular os feixes de luz. Dessa forma, você também evita multas e pontos na CNH por “conduzir com farol desregulado ou de forma a perturbar a visão de outro condutor”.

Ter um automóvel, muitas vezes é uma conquista e um investimento, portanto, cuide da manutenção e conservação e pense como isso é importante, tanto para utilizar quanto na hora de vender ou trocar por um outro automóvel.

