veja a previsão para o seu signo nesta sexta (4)

Foto: Reprodução / Redes sociais

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É possível que neste momento esteja apaixonado por uma pessoa que já deu alguns sinais positivos. Afinal os dois se complementam muito bem podendo se fundir em uma só. Não…

Dinheiro & Trabalho: Às vezes, as mudanças no ambiente de trabalho não acontecem por si só. Você deve estar atento às oportunidades que possam aparecer e que o conduzirão para novos caminhos rumo ao… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Pode ser que com alguém do seu círculo de amigos sintam desejos de estarem juntos. Afinal, são muito unidos e têm uma confiança única que ambos amam e respeitam. Isso fez crescer…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que esteja vendo chegar grandes desafios pela frente a nível de trabalho. Contudo, pode ficar tranquilo, pois tenha a certeza de que tem todas as ferramentas para superá-los. Apenas… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A princípio, seu amor por essa pessoa pode estar totalmente condicionado por algumas decepções que você teve no passado. Porém, é hora de alcançá-lo com a ajuda de terceiros e com…

Dinheiro & Trabalho: É hora de pensar com calma sobre as decisões importantes que você tem que tomar em sua vida profissional. Apenas avalie cuidadosamente as ofertas de emprego que lhe serão feitas, mas… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Esse sentimento que está surgindo por alguém perto o fará visualizar a mudança radical que seu coração está passando. Desse modo, poderá ver nessa pessoa o futuro parceiro ideal que…

Dinheiro & Trabalho: Este mês o levará a olhar mais alto, não apenas em relação às suas preocupações diárias. Mas também ao que você ainda pode alcançar e aprender. Dessa forma, você deve julgar melhor… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Nestes dias é possível que seu amor por uma pessoa do passado que não o entendeu na época, retorne. Ainda mais que com o passar do tempo, a maturidade pode se tornar especialmente…

Dinheiro & Trabalho: A princípio você estará com muitas ideias e engenhosidade necessários para resolver os problemas de trabalho que estava enfrentando. Então aproveite toda essa inspiração para seguir em… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: À primeira vista, os sentimentos por uma pessoa próxima farão com que você experimente momentos importantes e especiais. Será como uma faísca que se ativa e começa a…

Dinheiro & Trabalho: Você deve aproveitar que terá uma força e poder criativo superior ao habitual para realizar suas tarefas no trabalho. Portanto, mantenha seu foco mental em suas ideias e na grande criatividade… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não hesite ou se bloqueie diante de alguém que declarou seu amor por você. Afinal, também sente algo por essa pessoa. Desde que abra a sua mente, poderá sentir-se parte de um todo…

Dinheiro & Trabalho: Agora sua mente entrará em uma fase criativa, gerando todos os tipos de projetos que permitem explorar seus limites profissionais. Porém, deve saber agir com calma e considerar os riscos… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Finalmente chegou a hora de cumprir algumas promessas que marcarão um antes e um depois em sua vida sentimental. O amor por alguém será a causa de um novo ciclo que fará a diferença…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente você é alguém com enorme poder de trabalho, com desejo de se destacar e ser recompensado pelos que realiza. Ainda mais que consegue vencer todos os tipos de desafios que… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor pode ser tão intenso quanto se deseja. Desde que esteja preparado para enfrentá-lo e realizar o que realmente deseja aplicar. Agora você tem em suas mãos uma nova realidade…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente vai ser capaz de construir melhorias em sua vida profissional através da paixão e dedicação que você entregar. Além disso, uma boa gestão das relações sociais e comerciais possibilitará… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Atualmente, no campo sentimental, tudo pode acabar se desenvolvendo de forma eficiente se você deixar o amor seguir seu curso. Deixe que ele guie seu coração na direção certa…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você sabe muito bem como conseguir promover o que faz da melhor maneira. Afinal, tem um senso de estética muito bem desenvolvido e quando o aplica em suas atividades… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O momento é ótimo para sentir-se parte de um relacionamento que tem muito para dar certo. Assim, acabará sentindo como se realmente houvesse algo mais acontecendo entre essa…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, trabalhar duro poderá lhe dar lições e satisfações únicas. Afinal, o poder da disciplina, esforço e dedicação que colocar em suas tarefas trarão sucessos em sua vida profissional. Por… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A paixão que sente por alguém que já declarou seu amor por você está condicionada pelo que guarda por dentro. É hora de esquecer o passado, algo que não deu certo. Portanto, deve…

Dinheiro & Trabalho: Procure como melhorar constantemente tudo o que está ao seu alcance dentro da área profissional. Assim descobrirá que essas mudanças que você gerar lhe darão novas maneiras de poder… Continue lendo o signo Peixes

Leia mais sobre Horóscopo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.