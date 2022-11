Veja a programação do 2º dia da Bienal do Livro Bahia 2022

Centro de Convençoes, em Salvador | Foto: Max Haack/ Secom

Após nove anos, a Bienal do Livro Bahia volta a acontecer, até o dia 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador. A abertura dos portões serão às 9h. O evento oferece uma ampla e diversa programação literária para a população. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

Socorro Acioli, Nairzinha, Kátia Borges, André Dahmer, Ciça Fitipaldi e outros autores vão marcar presença nesta sexta-feira (11), segundo dia do evento.

A expectativa é de que 80 mil pessoas circulem pela área de exposição e participem dos debates, conversas e atividades que serão oferecidas para adultos, adolescentes e crianças.

A programação da Bienal foi montada para todos os públicos e terá três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil e contará com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias para agradar leitores de todas as idades.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

Veja a programação completa do 2º dia abaixo:

CAFÉ LITERÁRIO

Sexta-feira, 11/11

Tema: Retratos do Brasil

Horário: 11h

Convidados: Edney Silvestre, Socorro Acioli

Mediador: Marielson Carvalho

Tema: A Vida é Sonho

Horário: 14h

Convidados: Lívia Natália, Sidarta Ribeiro

Mediador: Marlon Marcos

Tema: Especial Literatura Baiana

Horário: 17h

Convidados: Kátia Borges, Rita Santana, Ruy Espinheira Filho

Mediadora: Simone Ribeiro

Tema: Especial Literatura Baiana

Horário: 19h

Convidados: Lima Trindade, Mariana Paim, Wesley Correa

Mediadora: Mônica Menezes

ARENA JOVEM

Sexta-feira, 11/11

Tema: Desenhando a crise

Horário: 11h

Convidados: Amma, André Dahmer

Mediador: Scheider Carpeggiani

Tema: Brasil e seu dificil livro de histórias

Horário: 15h

Convidados: Fabiana Moraes, Daniela Arbex

Mediador: Rafael Santana

ESPAÇO INFANTIL

Sexta-feira, 11/11

Horário: 10h

Tema: Era uma vez

Convidados: Casa de vó, Nairzinha

Horário: 11h

Tema: Entre Páginas

Convidados: Criança de estimação, Renata Fernandes

Horário: 14:30h

Tema: Entre Páginas

Convidados: Arte Iny Karajá, Ciça Fitipaldi

Horário: 17h

Tema: Entre Páginas

Convidados: O divertido glossárui da Jana, Lorena Ribeiro

Horário: 18:30h

Tema: Histórias Cantadas

Convidados: Espetáculo Triguilim, No tempo em que os bichos falavam, Companhia Teatro Griô

