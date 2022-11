Veja a programação do 3º dia da Bienal

Foto: Reprodução / Redes sociais

O jornalista Manoel Soares, a escritora Djamilla Ribeiro e a atriz Tainá Müller são alguns dos muitos destaques no terceiro dia da Bienal do Livro Bahia 2022, neste sábado (12). A abertura dos portões serão às 9h e os ingressos para o evento custam a partir de R$ 10. A festa literária acontece no Centro de Convenções Salvador.

A programação da Bienal foi montada para todos os públicos e terá três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil e contará com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias para agradar leitores de todas as idades.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

Confira a programação completa abaixo:

Arena Jovem

Sábado, 12/11

Tema: Histórias e percalços da vida em cor-de-rosa – Um encontro com Paula Pimenta

Horário: 11h

Convidados: Puala Pimenta, Bela Fernandes

Mediador: Deko Lipe

Tema: Nordeste à meia-luz

Horário: 15h

Convidados: Christiano Aguiar, Márcio Benjamin, Ian Fraser

Mediadora: Lorena Ribeiro

Tema: Políticas, treta e diálogos possíveis no Brasil de hoje

Horário: 17h

Convidados: Francisco Bosco, Manoel Soares

Mediador: Edma Góis

Tema: Construindo Verônica

Horário: 19h

Convidados: Tainá Muller, Raphael Montes

Mediador: Anderson Shon

Café Literário

Sábado, 12/11

Tema: Escutar a Terra

Horário: 16h

Convidados: Ailton Krenak

Mediador: André Uzeda

Tema: Avós, filhas e netas

Horário: 19h

Convidados: Djamila Ribeiro

Mediadora: Denny Fingergut

Espaço Infantil

Sábado, 12/11

Horário: 11h

Tema: Entre Páginas

Convidados: A Menina da Cabeça Quadrada, Emília Nunez

Horário: 14:30h

Tema: Atrás de porta

Convidados: Helena Nascimento

Horário: 17h

Tema: Entre Páginas

Convidados: A sua história importa!, Rafael Calça

Horário: 18:30h

Tema: Histórias em cena

Convidados: Respeite meus cabelos, Grupo Finos Trapos

