Veja as 6 situações que podem excluir você do CadÚnico

Para ter acesso a programas sociais do governo, é necessário que o cidadão obtenha inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Normalmente, o registro é utilizado como pré-requisito para participar de iniciativas como o Auxílio Brasil e Vale Gás, por exemplo.

Devido a sua importância, os brasileiros devem estar atentos para evitar uma possível exclusão do CadÚnico, o que consequentemente pode fazer com que o cidadão perca acesso aos benefícios que esteja recebendo.

Isso porque, o CadÚnico funciona como um sistema em que o governo identifica a população vulnerável para concessão de benefícios que venham ampará-la conforme as características e condições da família.

O que leva a exclusão do Cadastro?

As famílias inscritas no CadÚnico que recebem algum benefício do governo devem se atentar às situações que podem excluir o registro do sistema. Os motivos mais comuns são:

Falecimento dos integrantes da família;

Não localização da família por período igual ou superior a 48 meses, contados da inclusão ou da última atualização, quando a gestão tenha registros de que procurou a família pelo menos duas vezes no período;

Recusa, por parte da família, em apresentar as informações;

Diante comprovação de omissão ou repassado inverídico de informações pela família;

Quando a família solicitar; e

Através de decisão judicial.

Quais benefícios posso receber estando inscrito no CadÚnico?

Como mencionado, o cidadão que possui inscrição no CadÚnico pode ser contemplado por muitos programas, lembrando que cada um possuem seus próprios critérios. Conheça os principais deles:

Água para Todos;

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

Auxílio Brasil;

Auxílio Gás;

Benefício de Prestação Continuada ( BPC );

); Bolsa Estiagem;

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

Carteira do Idoso;

Casa Verde e Amarela;

ENEM;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural;

Programas Cisternas;

Serviços Assistenciais;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.