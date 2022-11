veja as músicas mais tocadas no Brasil

Foto: Cifra Club

Um dos maiores nomes do rock mundial, Jimi Hendrix completaria 80 anos neste domingo (27), caso estivesse vivo. O artista que se tornou uma lenda da guitarra, morreu em novembro de 1970, em Londres.

Para homenagear o legado, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), fez um levantamento das músicas mais ouvidas do artista no Brasil.

Segundo o estudo, Jimi Hendrix possui 230 obras musicais e 781 gravações registradas no banco de dados do Ecad. Quase 80% dos rendimentos em direitos autorais no Brasil são oriundos de shows, TV e rádio e estão destinados aos herdeiros do músico.

A faixa “Little Wing” foi a canção mais ouvida de Hendrix em terras brasileiras nos últimos 10 anos. Na lista ainda há destaque para as canções “Purple Haze”, “Foxey Lady” e “Voodoo Child”.

Veja a lista completa:

Top 10 músicas de autoria de Jimi Hendrix mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

1 – Little wing – Jimi Hendrix

2 – Purple haze – Jimi Hendrix

3 – Foxey lady – Jimi Hendrix

4 – Voodoo child – Jimi Hendrix

5 – Red house – Jimi Hendrix

6 – Fire – Jimi Hendrix

7 – Bleeding heart – Jimi Hendrix

8 – The wind cries Mary – Jimi Hendrix

9 – Bold as love – Jimi Hendrix

10 – Angel – Jimi Hendrix

