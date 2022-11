Veja calendário de funcionamento do INSS nesta semana

A semana que começou conta com algumas mudanças no período de funcionamento das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo informações da autarquia, não há previsão de abertura física dos trabalhos nesta quarta-feira (02 de novembro), o feriado de finados. Todos os atendimentos presenciais serão paralisados durante este dia.

Nos outros dias da semana, o atendimento nas agências é normal. Nesta segunda-feira (31), por exemplo, alguns cidadãos podem estar em dúvida sobre a abertura dos trabalhos neste dia pós-eleição presidencial. Contudo, o fato é que hoje é um dia útil como todos os outros. Não há previsão de paralisação dos serviços.

O Instituto lembra que a central de atendimento telefônico também não funcionará neste 2 de novembro. Este é um sistema que funcionou na última sexta-feira (28) no ponto facultativo do Dia do Servidor. Contudo, o dia de finados é um feriado de caráter nacional. Assim, não há previsão de atendimentos da Central 135 durante esta quarta-feira (2).

Isto não significa que o cidadão não possa usar as funções do atendimento eletrônico, que estão disponíveis no app do Meu INSS. Durante todos os dias desta semana, incluindo o feriado de Finados, o cidadão poderá fazer as suas consultas e até mesmo tirar algumas dúvidas no aplicativo, que já está disponível para download de forma gratuita.

Mesmo no feriado, o cidadão poderá usar o app para pedir benefícios, emitir extratos e cumprir exigências. Também será possível agendar atendimentos presenciais. A assistente virtual Helô também estará disponível pelo app durante todos os dias desta semana. Ela pode orientar o cidadão e tirar dúvidas sobre os benefícios do INSS.

Novo grupo recebe benefícios do INSS

Nesta segunda-feira (31), o INSS está realizando mais uma rodada de pagamentos para aposentados e pensionistas. Hoje é a vez dos cidadãos que recebem benefícios de 1 salário mínimo e que tenham o cartão com final 5.

Neste mês, os pagamentos começaram no último dia 25 de outubro. Quem recebe um salário mínimo no benefício e possui o cartão com finais 1, 2, 3 e 4 já pode movimentar o saldo referente ao mês corrente, segundo informações do INSS.

Dados oficiais apontam que mais de 36 milhões de pessoas têm direito a receber benefícios do INSS. Destes, estima-se que 60% receba apenas o salário mínimo. Considerando os números atuais, estamos falando de R$ 1.212 por cidadão.

Demora na liberação

Pessoas que ainda não são segurados do INSS, mas que querem começar a receber benefícios, ainda precisam esperar. O tempo médio de espera para conseguir o auxílio-doença, por exemplo, é de 122 dias, ou seja, pouco mais de quatro meses para começar a receber.

No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo médio de espera para a liberação do saldo é de 68 dias, ultrapassando assim a marca dos dois meses para aguardar o processo.

Vale lembrar que estamos iniciando nesta semana o início do período de transição entre governos. No domingo (30), o ex-presidente Lula (PT) foi eleito com mais de 60 milhões de votos. Ele ainda não deu mais detalhes sobre a sua política para o Instituto.