Veja celebridades que curtiram o 2º dia do AFROPUNK Bahia

Aline Borges, Rita Batista, Samuel de Assis no AFROPUNK Bahia (Fotos: Globo/ Gilberto Junior)

Muitos famosos e globais curtiram o segundo dia de AFROPUNK Bahia, evento que exalta a cultura preta e que aconteceu no domingo (27) no Parque de Exposições, em Salvador.

No palco, shows de Ludmilla, Baco Exu do Blues, Attooxxá junto com Karol Conká, Mart’nália, ao lado de Larissa Luz que juntas convidaram Nelson Rufino, Dawer X Damper e muito mais. Agora, pense que se os cantores arrassaram nos looks imagine a plateia?!

Destacams isso, porque Aline Borges e Rita Batista brilharam bastante assim como outros famosos. Ficou com curiosidade? Veja abaixo:

Confira cliques do segundo dia do evento

Bielo e Gominho no AFROPUNK Bahia (Foto: Globo/ Gilberto Junior) Aline Borges e Rita Batista no AFROPUNK Bahia (Fotos: Globo/ Gilberto Junior) Luís Miranda e Samuel de Assis no AFROPUNK Bahia Fotos: Globo/ Gilberto Junior Bielo, Gominho e Kenya Sade no AFROPUNK Bahia (Foto: Globo/ Gilberto Junior)

