Veja como acessar a sua CNH pelo site ou aplicativo de forma rápida

Os condutores brasileiros já podem cessar as suas carteiras da habilitação (CNH) exclusivamente pelo celular. Por meio do site e aplicativo, é possível ter acesso a todas as informações dispostas na versão impressa.

Como ter acesso a sua Carteira Digital?

A princípio, as versões digitais da CNH foram disponibilizadas para trazer mais praticidade a vida dos condutores. Saiba como consultar pelo site:

Acesse o site do SENATRAN – antigo Denatran; Na sequência, informe o seu CPF; Depois, digite a senha do gov.br – a mesma senha utilizada para acessar a Carteira Digital de Trânsito; Por fim, aceite todos os termos e verifique as informações.

Quais serviços estão disponíveis pela plataforma?

Bloqueios ativos para a CNH , como suspensões, cassações, etc.;

, como suspensões, cassações, etc.; Dados de identificação do motorista, como o nome, CPF, endereço, data de nascimento, sexo, entre outros;

Detalhes das informações presentes na CNH;

Foto do condutor;

Habilitação de estrangeiro (caso seja necessário);

Histórico de CNH, contendo todas as CNHs do condutor emitidas ao longo dos anos;

PID emitida no período de validade da CNH.

Como gerar a CNH Digital?

Primeiramente, é necessário baixar o aplicativo correspondente, disponível para Android e iOS. Depois de instalar o aplicativo, acesse através da conta Gov.br.

Em seguida, aponte a câmera do celular para o QR Code que fica na parte de trás da sua carteira de motorista e depois tire uma foto dentro do aplicativo. O sistema vai comparar a sua foto com a foto do banco de dados do Detran.

Por fim, confirme o CEP cadastrado no Detran do estado em que sua CNH foi emitida. Se estiver tudo certo, o aplicativo vai gerar a CNH Digital.

É importante ressaltar que, em caso de erro, procure o Detran responsável pela emissão da sua CNH e verifique a situação. Em algumas situações, o problema pode ser solucionado atualizando os dados pessoais, como telefone, e-mail e CEP.

Motoristas terão que renovar CNH a cada 3 anos

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está sendo emitida no país. Após a atualização, o documento está sendo produzido com um novo design e proporcionando mais segurança aos motoristas.

É importante salientar que, com as mudanças na CNH, a validade de renovação do documento passou a ser diferente para alguns condutores. Além disso, embora a sua troca não seja obrigatória, os motoristas deverão emitir o novo modelo nos seguintes casos:

Quando condutores forem renovar a habilitação, devido ao vencimento da CNH;

No momento da emissão da carteira;

Caso haja necessidade alterar alguma informação que consta no documento;

Em casos nos quais será preciso adicionar uma nova categoria;

Em casos de reabilitação do condutor; e

Quando o condutor desejar substituir a CNH pela habilitação estrangeira.

Quem deve renovar CNH a cada 3 anos?

Como já mencionado, após as mudanças feitas no documento, o tempo de validade também foi alterado, sendo divido por idade entre os condutores. Por esse motivo, é de extrema importância que os motoristas se atentem à nova regra, visto que se perderem o prazo, estarão com a CNH vencida.

De acordo com as novas regras, o sistema de renovação da CNH funciona assim:

Validade de 10 anos: para pessoas com até 49 anos;

Validade de 5 anos: para pessoas com idade entre 50 e 69 anos;

Validade de 3 anos: para pessoas com idade a partir de 70 anos.