Veja como aumentar o limite do cartão

O cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizado entre os brasileiros, de acordo com Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), no terceiro trimestre de 2022 os pagamentos com cartão apresentaram uma alta de 7,4%. Por conta da grande adesão da população, diversos bancos digitais como o Banco Inter vem trabalhando em melhorias para esse serviço.

Apesar dos bancos digitais serem responsáveis por incluir grande parte da população que geralmente é excluída dos bancos tradicionais, o limite de crédito disponibilizado pelo Banco Inter ainda é alvo de reclamação entre os usuários. Pensando nisso, neste artigo reunimos algumas dicas que auxiliarão os usuários no aumento do limite.

“Não existe uma fórmula mágica que possa explicar um jeito de como aumentar o limite de crédito em seu cartão. No entanto, existem boas práticas que ajudam a ter mais saldo disponível para usar em compras parceladas”, explica o Banco Inter.

Confira algumas dicas do banco digital

A melhor forma para conseguir um aumento do limite de crédito do cartão é mantendo sempre a vida financeira em ordem. Esse comportamento é muito importante visto que a instituição precisa saber que o cliente é um bom pagador e consegue manter seus compromissos financeiros em dia para liberar mais crédito. Também é importante manter os dados sempre atualizados no aplicativo.

Atrasar o pagamento de contas e a fatura do cartão pode prejudicar o score do cliente, tornando a liberação de crédito mais dificultosa. Além disso, outra dica é realizar a portabilidade de salário para o Banco Inter, pois desta forma a instituição pode identificar a remuneração mensal do usuário para definir um limite apropriado.

Por fim, é recomendado que os clientes do Banco Inter utilizem com frequência o limite já disponibilizado pela instituição. Ao usar o limite e manter a fatura em dia, o banco compreende que o cliente pode arcar com aquelas responsabilidades, aumentando as chances de uma nova liberação de crédito.

O CDB Mais Limite de Crédito do Banco Inter

O CDB Mais Limite de Crédito do Banco Inter pode servir como alternativa para os usuários que precisam aumentar o limite com urgência. Nesse caso, além de converter um depósito em limite, o cliente garante um rendimento diário de 80% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), podendo chegar a até 82%.

“Este produto funciona da seguinte forma: o valor que você aportar no investimento é convertido imediatamente em limite para seu cartão de crédito. Por exemplo, se você quer investir R$500, você realiza o aporte e em seguida é liberado o aumento do seu limite no mesmo valor do aporte feito, ou seja R$500!”, explica o Banco Inter em seu blog.

O valor depositado pode ser resgatado a qualquer momento e sem custo algum, desde que o cliente não tenha utilizado o limite. Mais informações sobre o CDB Mais Limite de Crédito podem ser obtidas no site do Banco Inter e nos demais canais de atendimento da instituição financeira.